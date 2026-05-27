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27 de mayo de 2026

BIENES NACIONALES Y PARQUE DEL ESTRECHO APUESTAN A ATRAER MÁS TURISTAS HACIA LA COMUNA DE PUNTA ARENAS

El gobierno busca impulsar de manera estratégica grandes proyectos de inversión administrando el territorio fiscal como plataforma base para el desarrollo y crecimiento económico de la región y el país. En esta lógica se busca fortalecer la oferta y sostenibilidad del proyecto público/privado, único en Chile, maximizando el uso de suelo fiscal con nuevos servicios y relatos históricos y científicos.

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​La alianza público-privada, única en Chile, compuesta por el ministerio de Bienes Nacionales y la empresa Patagonia Histórica S.A, está en camino a cumplir dos décadas. Para la gerencia del Parque del Estrecho y la seremi Lorena Díaz Loaiza, el principal desafío es avanzar a la sostenibilidad del proyecto y a su posicionamiento, diversificando la oferta turística regional mirando hacia la comuna de Punta Arenas y a los nuevos atributos naturales e históricos que constituyen el relato de la Punta Santa Ana y sus alrededores.

Así, el año 2025 fueron más de 45 mil las personas que llegaron hasta el complejo y solo en temporada invernal se contaron 6.500 visitas. Cabe recordar que antes de la puesta en marcha de este emprendimiento, que superó los US 3 millones de dólares de inversión inicial, se contaba una afluencia estimada de 13 mil personas.

Al flujo de visitas se suma una intensa actividad de vinculación con la comunidad académica y científica traducida en la autorización de proyectos financiados por organismos públicos a universidades tales como la UMAG, Universidad Austral y Bernardo O’Higgins para excavaciones arqueológicas tan importantes como la que permitió recientemente encontrar una la primera moneda fundacional de la ciudad Rey Don Felipe en el sector de Puerto del Hambre por parte del arqueólogo Simón Urbina y un equipo multidisciplinario.

De esta manera, tras reunirse con la gerente del Parque, Ximena Castro y la directora Andrea Tellez, la secretaria regional ministerial de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza, pudo también visitar gran parte de las instalaciones, coincidiendo con el subsecretario del Patrimonio, Emilio de la Cerda, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, el director regional del Serpat, Pablo Quercia, el Consejo de Monumentos Nacionales y la historiadora Soledad González.








En el lugar, la seremi Lorena Díaz Loaiza, apreció los nuevos avances en la implementación de tecnología, servicios a turistas de cruceros, museología y variados senderos habilitados en una superficie de 133 hectáreas fiscales, recordando que, desde el 05 de diciembre de 2015, en ocasión de la apertura del Centro de Visitantes, se amplió el plazo de vigencia de la concesión de 25 a 50 años.

El ministerio de Bienes Nacionales tiene como eje estratégico impulsar grandes proyectos de inversión administrando el territorio fiscal como plataforma base, asegurando una gestión que maximice el aporte al desarrollo regional y nacional. “Por eso, sostiene Díaz Loaiza, queremos dar relevancia a este parque generando las sinergias necesarias para ayudarles a resolver temas domésticos vinculados al uso de suelo, relevar institucionalmente la importancia de sus diversos atractivos físicos, relatos ambientales, históricos y científicos, así como también las alternativas de custodia de objetos arqueológicos, entre ellos dos cañones de bronce del imperio español del siglo XVI.”

Ximena Castro adelantó que este fin de semana (Días del Patrimonio) el Parque del Estrecho dará acceso gratuito sus visitantes ofreciendo variadas actividades dirigidas a niños y adultos. En tanto que, durante parte de junio y julio (vacaciones de invierno) permanecerá abierto los siete días de la semana. Actualmente, las instalaciones son abiertas al público de jueves a domingo entre las 10:00 y las 17:30 horas, manteniendo los beneficios para quienes están registrados como visitantes de la región y con descuentos de la tarjeta Punta Arenas.

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