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26 de mayo de 2026

SEREMI DE ECONOMÍA PRETENDE ALCANZAR 200.000 TONELADAS DE SALMÓN EN MAGALLANES

​Francisco Javier Birke afirmó que hoy la producción salmonicultora en Magallanes, es cercana a las 150.000 toneladas, pero que la región tiene una capacidad instalada de 200.000 toneladas anuales.

Francisco Birke Foto oficial

​Hace un mes y medio Francisco Javier Birke asumió la Seremi de Economía en Magallanes con el desafío de entregar mayores certezas a la salmonicultura y seguir potenciando el sector turístico, en un contexto económico local complejo, provocado por un desempleo al alza que ni siquiera bajó en la temporada alta, con una tasa de informalidad laboral que no baja de los dos dígitos y un escenario internacional incierto.



“Es una cartera que tiene un fin común, que es el desarrollo y el fomento económico de la región”, señaló Birke a La Prensa Austral, detallando que una de las instrucciones que tiene es “estar en terreno”. Viene regresando de Puerto Natales, ya sostuvo una reunión con el alcalde Claudio Radonich y en las próximas semanas viajará a Tierra del Fuego.


Birke reconoció que ésta es una de sus primeras experiencias en el mundo público y que se encuentra “bastante entusiasmado” producto del “impacto que uno puede generar”. Es magíster en Gestión de Empresas por el Business School de la Universidad de los Andes, en Santiago, y tiene un diplomado en Gestión de Inversiones. A nivel político es independiente.

Toda su carrera profesional la había desempeñado en el mundo privado como ingeniero mecánico. Llegó a la región en 2021, pero no es alguien foráneo a Magallanes, ya que varios años de su infancia los vivió en Puerto Williams.

“Como Gobierno nuestra meta es poder llegar, al término del período del Presidente Kast, a un crecimiento anual del 4% y volver a tener tasas de desempleo cercanas al 6% a nivel nacional”, afirmó al ser consultado sobre cuáles son sus expectativas en cuanto a crecimiento y empleo.

Definió que la acuicultura y el turismo son los dos sectores económicos que se potenciarán a nivel regional. Birke añadió que hoy la producción salmonicultora en Magallanes es cercana a las 150.000 toneladas, pero que la región tiene una capacidad instalada de 200.000 toneladas anuales.

“Eso es lo que se quiere buscar a corto y mediano plazo: llegar a esa producción sin la necesidad de que se requieran cambios significativos en la industria”, explicó la autoridad. Uno de los primeros trabajos que se realizará en esta materia será la relocalización de concesiones y las microrelocalizaciones.

“Como dije anteriormente, primero abordar los temas de relocalización y microrelocalización. Si logramos modificarlas en algo, van a permitir una mayor producción. Pero también debemos abordar temas de permisología. Hoy en día hay cerca de 40 solicitudes de concesiones que están sin avanzar en estudio por Espacios Marinos Costeros para Pueblos Originarios. De éstas, hay 14 que ya cuentan con Resolución de Calificación Ambiental aprobada”.

Fuente: salmonexpert.cl 

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