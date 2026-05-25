UNIMARC SE ANTICIPA E IMPLEMENTA LA JORNADA LABORAL DE 40 HORAS EN TODAS SUS TIENDAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

​El 26 de abril del 2023 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.561, que modificó el Código del Trabajo y estableció la reducción gradual de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales a completarse en el año 2028. Con dos años de antelación, Unimarc se convirtió en la primera cadena de supermercados y del retail en implementar la jornada laboral de 40 horas semanales, en los siete locales de la Región de Magallanes, esto último luego de un trabajo y esfuerzo conjunto entre trabajadores, organizaciones sindicales de la región y representantes de la empresa.



En el marco de la implementación de su modelo operativo, Unimarc ha logrado que más de 6.500 colaboradores cuenten con la jornada de 40 horas semanales en más de 230 locales en 15 regiones del país, anticipándose a lo establecido por la normativa.



Javier Villegas, Tesorero del local Unimarc Pedro Aguirre Cerda en Punta Arenas, valoró esta nueva jornada y señaló que “el cambio de las 40 horas me ha servido bastante para descansar mejor, ir de compras, pasear, ver series, salir a caminar y estar más tiempo con mi familia. Además, puedo realizar mis cosas tranquilamente”.



Respecto a la implementación anticipada de reducción de jornada laboral, el gerente de Personas de Unimarc, Gerardo Salinas, recalcó que “para nosotros es un orgullo tremendo poder reducir la jornada laboral de nuestros colaboradores a 40 horas semanales, avanzando con firmeza en la promoción de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, beneficiando a nuestros trabajadores y sus familias”. Además, agregó que “como empresa, esperamos que durante los próximos meses las tiendas que aún se mantienen con una jornada laboral de 42 horas semanales logren la reducción a 40 horas”.

