CHILE IMPULSA PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE EN EL WORLD HYDROGEN SUMMIT 2026

Por quinta vez consecutiva, Chile estuvo presente en el World Hydrogen Summit & Exhibition, el principal encuentro mundial de la industria del hidrógeno, celebrado entre el 19 y el 21 de mayo en Rotterdam, Países Bajos.

Con una delegación de cerca de 30 representantes del mundo público y privado, encabezada por el Subsecretario de Energía, Hugo Briones, la participación nacional marcó un avance desde la estrategia hacia la ejecución de proyectos concretos. La autoridad señaló que Chile busca “reafirmar su compromiso con el desarrollo de una industria de hidrógeno verde competitiva a nivel global”, destacando su rol en la transición energética y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles.

La presencia chilena refleja una coordinación público-privada consolidada, con participación de ProChile y H2 Chile. Marcos Kulka destacó que el hidrógeno “representa una oportunidad estratégica para avanzar en seguridad energética, desarrollo industrial y generación de energía limpia”.

Asimismo, esta instancia refuerza una estrategia centrada en la viabilidad económica de la industria. Desde Corfo, Ana María Ruz subrayó que “la estrategia de hidrógeno verde de Chile es una política de Estado”, relevando el aprendizaje financiero y el desarrollo de mercados internacionales.

La agenda de los representantes nacionales incluyó instancias clave como el evento “From Vision to Reality: Unlocking The Netherlands – Chile Green Energy Corridor”, enfocado en regulación, financiamiento e infraestructura, junto a encuentros birregionales para fortalecer alianzas entre Europa y América Latina.

Además, la delegación visitó Drenthe, uno de los principales polos de hidrógeno en Europa, donde conoció experiencias concretas de integración entre producción, almacenamiento y uso industrial.

En su versión 2026, el World Hydrogen Summit & Exhibition reunió a más de 10.000 asistentes de más de 70 países, incluyendo gobiernos, empresas energéticas, inversionistas y desarrolladores de proyectos. El evento es reconocido como una de las principales plataformas globales para concretar alianzas e impulsar el desarrollo de la economía del hidrógeno.

Fuente: marcachile.cl



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