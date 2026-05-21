HOSPITAL DE NATALES Y COMUNIDAD FORTALECEN LA SALUD INTERCULTURAL CON SEGUNDA VERSIÓN DEL TRAFKINTU

El Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales realizó la segunda versión del Trafkintu, tradicional ceremonia mapuche de intercambio organizada por la facilitadora intercultural del recinto, Paola Uribe Gómez. La actividad tuvo una mayor convocatoria respecto al año anterior y reunió a agrupaciones sociales, artesanos, funcionarias de la salud y vecinos de la comunidad.

En esta edición participaron 15 puestos inscritos, donde se intercambiaron plantas, semillas, artesanías y productos cosméticos elaborados con hierbas medicinales. La jornada buscó fortalecer la salud intercultural, promover los saberes ancestrales y generar espacios de encuentro entre la comunidad y el recinto asistencial.

La facilitadora intercultural del hospital, Paola Uribe, valoró el crecimiento de la iniciativa y agradeció la participación de expositores y asistentes. En tanto, la Biblioteca Municipal se sumó al encuentro con bibliografía relacionada al pueblo mapuche y un espacio de trueque literario.

Desde la Agrupación Willi Antu destacaron la importancia de generar más instancias de este tipo para visibilizar la medicina tradicional y las prácticas culturales del pueblo mapuche. Por su parte, el director del hospital, Ignacio Quiroz Sepúlveda, señaló que estas actividades fortalecen un modelo de salud pública más inclusivo y cercano a la comunidad de Última Esperanza.

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