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21 de mayo de 2026

FENADAJ RECHAZA PROYECTO DE LEY DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL POR POSIBLES EFECTOS EN EL SECTOR PÚBLICO

​La federación advirtió que la iniciativa podría generar recortes presupuestarios, desvinculaciones y debilitamiento de programas esenciales del Estado.

fenadaj

La Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ), organización que reúne a trabajadoras y trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial del país, manifestó su rechazo al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el Ejecutivo y que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.

A través de un comunicado difundido en sus plataformas, la federación expresó preocupación por los posibles efectos que la iniciativa podría generar en distintos organismos públicos, especialmente ante eventuales recortes presupuestarios y medidas que impacten la continuidad de programas estatales.

La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, señaló que cualquier proceso de modernización del Estado debe resguardar la estabilidad laboral de las y los funcionarios públicos, así como la continuidad de servicios vinculados al acceso a la justicia, asistencia social y protección de derechos.

Desde la organización también cuestionaron la forma en que se ha desarrollado la discusión legislativa, acusando falta de diálogo con gremios y actores vinculados al funcionamiento del sector público. En esa línea, advirtieron que abordar la institucionalidad estatal únicamente desde criterios de eficiencia o reducción de costos podría afectar directamente a los sectores más vulnerables.

El proyecto ya fue revisado por distintas comisiones técnicas de la Cámara, incluyendo Hacienda, y durante los próximos días deberá ser votado en la Sala. En caso de ser aprobado, continuará su tramitación en el Senado.


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