SEREMI DEL DEPORTE JACQUES ROUX ACLARA PRIORIDADES TRAS CANCELACIÓN DE JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES

En una extensa conversación en los estudios de Polar Comunicaciones, el Secretario Regional Ministerial (Seremi) del Deporte de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jacques Roux Vidal, realizó un exhaustivo balance de sus primeras semanas de gestión en terreno, delineó las prioridades presupuestarias y anunció importantes avances en infraestructura deportiva para las diversas comunas de la región [ 01:02 ].

Un mapeo con identidad regional: 116 disciplinas en la mira

El Seremi destacó la enorme diversidad deportiva de Magallanes, confirmando que actualmente se practican 116 disciplinas en la región [ 02:28 ]. Roux enfatizó la importancia de fiscalizar y apoyar los eventos directamente en terreno, relevando el éxito del reciente Nacional de Esgrima desarrollado en el Gimnasio Fiscal —el cual congregó a más de 500 deportistas del país— y el nivel organizativo de eventos locales de Artes Marciales Mixtas (MMA) [ 03:21 , 05:02 ].

Asimismo, apuntó a la necesidad de fortalecer el programa Promesas Chile en sus categorías infantil y juvenil, con el fin de consolidar el paso de los deportistas magallánicos hacia el alto rendimiento [ 03:51 ].

Descentralización y gestión de recursos

Uno de los ejes principales de la gestión ministerial será combatir el centralismo, tanto a nivel nacional como intrare regional [ 06:11 ]. Tras su reciente visita a Porvenir, donde presenció un torneo escolar de futsal en el remozado gimnasio zavattaro [ 07:18 , 19:50 ], la autoridad adelantó que prontamente se anunciarán eventos nacionales que se traerán directamente a Magallanes para evitar los altos costos de traslado de los atletas locales [ 06:47 ].

Respecto a la priorización de recursos, Roux recalcó la urgencia de trabajar de la mano con el Gobierno Regional (GORE) y los consejeros para optimizar los fondos limitados [ 09:56 , 14:01 ]. "Hay recursos, pero hay que aprovecharlos bien y tener una mirada regional entre todos los actores", señaló, citando como ejemplo virtuoso los modelos de financiamiento inyectados en regiones vecinas como Aysén [ 09:09 , 10:02 ].

Garantía de financiamiento para Juegos Escolares y de la Araucanía

Al ser consultado por el impacto a nivel nacional de la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales producto de los ajustes presupuestarios [ 10:17 , 11:08 ], el Seremi llevó tranquilidad a las familias y organizaciones locales al confirmar que los tradicionales Juegos Escolares y los Juegos de la Araucanía cuentan con financiamiento totalmente garantizado por el Ministerio [ 11:41 , 12:06 ].

Actualmente, más de 2.000 jóvenes magallánicos se encuentran disputando las etapas clasificatorias regionales [ 24:21 ]. En ese marco, Roux detalló que las finales nacionales de este año se disputarán en Valparaíso (Sub-14), Biobío (Sub-17) y Valdivia (Araucanía) [ 12:14 , 12:23 ].

Infraestructura: Millonarias inversiones en toda la región

La autoridad del deporte desglosó una cartera de proyectos que buscan elevar el estándar de los entrenamientos y competencias en la zona:

Barrio Sur (Punta Arenas): Proyecto que contará con una inversión cercana a los 6.000 millones de pesos con recursos regionales [ 15:30 ].

Estadio Fiscal: Confirmó la aprobación express por parte del CORE de más de 700 millones de pesos para la construcción de nuevos camarines "10 puntos" [ 16:19 , 16:31 ]. Adicionalmente, se iniciará el diseño de un nuevo recinto polideportivo dentro del complejo fiscal y un proyecto de remodelación interior y de fachada para el actual gimnasio [ 16:49 , 17:53 ].

Puerto Williams: Gracias a la aprobación del plan regulador, se viabilizará la construcción de un polideportivo bajo el alero del Plan de Zonas Extremas, solucionando la actual falta de recintos ministeriales en la comuna [ 18:54 , 19:41 ].

Punta Arenas: El futuro Polideportivo comunal también se encuentra asegurado dentro del Plan de Zonas Extremas a la espera de su priorización financiera [ 18:26 ].

Finalmente, Jacques Roux extendió la invitación a la comunidad y a los profesionales de la educación física a acercarse a las oficinas del IND y la Seremía para participar de la parrilla de talleres deportivos formativos y recreativos, los cuales destacan por su flexibilidad para ejecutarse en juntas de vecinos y recintos de diversas comunas [ 21:02 , 22:55 ].

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