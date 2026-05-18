18 de mayo de 2026
SEREMI DEL DEPORTE JACQUES ROUX ACLARA PRIORIDADES TRAS CANCELACIÓN DE JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES
Buenos días región.
En una extensa conversación en los estudios de Polar Comunicaciones, el Secretario Regional Ministerial (Seremi) del Deporte de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jacques Roux Vidal, realizó un exhaustivo balance de sus primeras semanas de gestión en terreno, delineó las prioridades presupuestarias y anunció importantes avances en infraestructura deportiva para las diversas comunas de la región [
Un mapeo con identidad regional: 116 disciplinas en la mira
El Seremi destacó la enorme diversidad deportiva de Magallanes, confirmando que actualmente se practican 116 disciplinas en la región [
Asimismo, apuntó a la necesidad de fortalecer el programa Promesas Chile en sus categorías infantil y juvenil, con el fin de consolidar el paso de los deportistas magallánicos hacia el alto rendimiento [
Descentralización y gestión de recursos
Uno de los ejes principales de la gestión ministerial será combatir el centralismo, tanto a nivel nacional como intrare regional [
Respecto a la priorización de recursos, Roux recalcó la urgencia de trabajar de la mano con el Gobierno Regional (GORE) y los consejeros para optimizar los fondos limitados [
Garantía de financiamiento para Juegos Escolares y de la Araucanía
Al ser consultado por el impacto a nivel nacional de la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales producto de los ajustes presupuestarios [
Actualmente, más de 2.000 jóvenes magallánicos se encuentran disputando las etapas clasificatorias regionales [
Infraestructura: Millonarias inversiones en toda la región
La autoridad del deporte desglosó una cartera de proyectos que buscan elevar el estándar de los entrenamientos y competencias en la zona:
Barrio Sur (Punta Arenas): Proyecto que contará con una inversión cercana a los 6.000 millones de pesos con recursos regionales [
15:30
Estadio Fiscal: Confirmó la aprobación express por parte del CORE de más de 700 millones de pesos para la construcción de nuevos camarines "10 puntos" [
16:19 16:31 16:49 17:53
Puerto Williams: Gracias a la aprobación del plan regulador, se viabilizará la construcción de un polideportivo bajo el alero del Plan de Zonas Extremas, solucionando la actual falta de recintos ministeriales en la comuna [
18:54 19:41
Punta Arenas: El futuro Polideportivo comunal también se encuentra asegurado dentro del Plan de Zonas Extremas a la espera de su priorización financiera [
18:26
Finalmente, Jacques Roux extendió la invitación a la comunidad y a los profesionales de la educación física a acercarse a las oficinas del IND y la Seremía para participar de la parrilla de talleres deportivos formativos y recreativos, los cuales destacan por su flexibilidad para ejecutarse en juntas de vecinos y recintos de diversas comunas [
FISCAL CRISOSTO ABORDA EL INGRESO DEL CRIMEN ORGANIZADO POR MAGALLANES Y ADVIERTE NUEVAS “RUTAS CONTRAINTUITIVAS”
El persecutor detectó que las bandas internacionales están tomando un largo camino desde Bolivia, cruzando toda Argentina, para llegar al extremo sur de Chile. Por allí ingresan droga para distribuirla en otras regiones. “Buscan las rutas en que es menos posible que los puedan atrapar”, dice el persecutor.
El persecutor detectó que las bandas internacionales están tomando un largo camino desde Bolivia, cruzando toda Argentina, para llegar al extremo sur de Chile. Por allí ingresan droga para distribuirla en otras regiones. “Buscan las rutas en que es menos posible que los puedan atrapar”, dice el persecutor.