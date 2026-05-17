AUSTRO CHILE DA EL PUNTAPIÉ INICIAL A SU HOJA DE RUTA PARA IMPULSAR EL TURISMO MICE EN MAGALLANES

La Asociación Gremial de Empresas de Turismo Austro Chile inició una hoja de ruta orientada al fortalecimiento del turismo MICE en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, segmento enfocado en congresos, seminarios, viajes de incentivo y eventos corporativos.

En el marco de una agenda de trabajo desarrollada en Santiago, representantes del gremio sostuvieron reuniones con actores vinculados a la organización, promoción y difusión de este tipo de turismo, además de realizar una presentación de destino para exponer la oferta turística de las cuatro provincias de la región, su conectividad, infraestructura y potencial para albergar encuentros de nivel nacional e internacional.

La presidenta de Austro Chile, Ximena Castro, destacó que el turismo MICE “es una herramienta que permite desestacionalizar el turismo y favorece a toda una cadena de valor: transporte, restaurantes, comercio, hotelería, entre otros”. En esa línea, indicó que el objetivo es generar vínculos estratégicos que permitan atraer congresos, seminarios y viajes de incentivo a Magallanes.

Por su parte, la gerente de Austro Chile, Daniela Rodríguez, explicó que ya se definió una hoja de ruta para avanzar de manera concreta en este segmento. “Se viene un fuerte trabajo conjunto con diferentes actores relevantes, porque la región tiene un tremendo potencial y debemos actuar de manera rápida y coordinada para aprovecharlo”, señaló.

Desde el gremio resaltaron que el turismo MICE es considerado estratégico por su capacidad de generar actividad económica durante todo el año, indicando que un delegado de este segmento puede alcanzar un gasto promedio diario de entre 450 y 690 dólares, beneficiando de forma transversal a distintos sectores vinculados al turismo y los servicios.

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