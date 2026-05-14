MAGALLANES: POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, LÍDER NACIONAL EN DONACIÓN DE ÓRGANOS GRACIAS AL CORAZÓN SOLIDARIO DE LOS MAGALLÁNICOS

​Gracias a la generosidad y espíritu solidario de la comunidad, Magallanes se posicionó por segundo año consecutivo como referente nacional en donación de órganos. En 2025, la región alcanzó una tasa de 36 donantes por millón de habitantes, tres veces superior a la media nacional de 11 donantes por millón.



Ay-ling Campos, enfermera Coordinadora del Programa de Trasplante y Procuramiento de Órganos y Tejidos del Hospital Clínico de Magallanes, destacó que este logro refleja un compromiso profundo con la vida, con 6 donantes registrados en el año. “En Magallanes no tenemos negativas familiares para donación de órganos y eso va de la mano de mucha concienciación a la comunidad, por eso es importante conocer lo que es la donación de órganos e invitar a conversar a las personas sobre donación, porque uno desde que nace, lo único que tiene claro es que en algún momento va a fallecer, entonces hemos invitado a conversar a la comunidad, a plantearse el tema de la donación, considerando además que el tema de la muerte ya no es tabú”, indicó la profesional.



Por su parte, el Dr. José Luis Rojas, Coordinador Nacional de Trasplantes del Ministerio de Salud, felicito el trabajo local. “Destacar al Servicio de Salud de Magallanes que por segundo año consecutivo logra la tasa de donación más alta a nivel nacional con 36 donantes por millón de población, esto habla solamente de lo importante del trabajo dentro del hospital, equipos sumamente profesionalizados como la Unidad de Coordinación Hospitalaria, un trabajo mancomunado, tanto de la Dirección de Servicio, Dirección de Hospital y toda la comunidad que ponen a la donación al centro y transmiten a la población confianza, y es así que, prácticamente el 100% de las familias terminan diciendo si soy donante”.



El Dr. Rojas también subrayó la relevancia de estas donaciones, dado que “más de 2.500 personas esperan en lista de espera un trasplante y necesitan diariamente la posibilidad de seguir viviendo”.



Verónica Yáñez, directora del Servicio de Salud Magallanes, expresó que este reconocimiento es un orgullo para toda la Red Asistencial, especialmente para los funcionarios involucrados. “Aunque los equipos de procuramiento deben venir del norte del país, aquí contamos con un gran equipo humano que realiza todo el trabajo previo en áreas como Laboratorio, UCI, Pabellón, Banco de Sangre, Urgencias y Coordinación. Este logro no es casual; es fruto de un trabajo serio, responsable y respetuoso con las familias que, en su mayor tristeza, optan por la vida y regalan alegría a otras familias”, comentó.



La directora Yáñez, precisó que Magallanes lleva tres años consecutivos liderando a nivel nacional. “Representamos solo el 1% de la población chilena, y lograr estas tasas es gracias al espíritu solidario de nuestra comunidad, que transforma el dolor de la pérdida en esperanza para quienes esperan un trasplante”.



En la misma línea, Ay-ling Campos reforzó el llamado a la comunidad magallánica a mantener este compromiso. “Invitamos a conversar en familia sobre la donación. Donar órganos tras la pérdida de un ser querido es un momento triste, pero saber que pensaba nuestro familiar facilita la decisión. Los invitamos a seguir siendo generosos, pues nuestro corazón magallánico se distingue en todo el país”.



Cabe consignar que las donaciones del año 2025, permitieron que 27 personas recibieran una nueva esperanza de vida y puedan disfrutar de nuevos momentos junto a sus familias y seres queridos.



