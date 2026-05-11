DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL ERICKA FARÍAS GUERRA REALIZA SU PRIMERA VISITA OFICIAL A PUERTO WILLIAMS

La Delegada Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, realizó este lunes su primera visita oficial a Puerto Williams desde que asumió el cargo, desarrollando una intensa agenda territorial marcada por la ciencia, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la presencia del Estado en la provincia Antártica.



La jornada comenzó con una visita a las obras de construcción del nuevo muelle multipropósito de Puerto Williams, junto al Delegado Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar; el Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carlos Olave Solar; y el Seremi de Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld Sekulovic.



Esta importante infraestructura fortalecerá la conectividad y el desarrollo de Puerto Williams, mejorando las capacidades logísticas y potenciando el trabajo científico, turístico y productivo en el territorio más austral del país.



El avance de estas obras refleja el compromiso del Gobierno con el desarrollo sostenible, la descentralización y el fortalecimiento de las comunidades de la Provincia Antártica, impulsando iniciativas estratégicas para el futuro de la región.



Posteriormente, la Delegada Presidencial Regional, junto al Delegado Presidencial Provincial, los seremis de Medio Ambiente y Ciencia y el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández Alarcón, visitaron la nueva planta de Gas Licuado de Petróleo para generación eléctrica Inersa Navarino, infraestructura de generación eléctrica en base a gas licuado que forma parte de una iniciativa estratégica para fortalecer el suministro energético de la comuna. Esta corresponde a la segunda etapa del proyecto, cuya finalización está prevista para fines de mayo y que comenzaría a operar durante el mes de junio.



Más tarde, en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, la Delegada Presidencial Regional participó, junto al Delegado Provincial Rodolfo Moncada Salazar y el Seremi de Medio Ambiente Gonzalo Rosenfeld, en la ceremonia de Certificación Ambiental Escolar del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE).



En esta oportunidad fueron certificados el Jardín Infantil Pequeños Colonos, en Nivel Básico; el Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths, en Nivel Medio; y el Jardín Infantil Ukika, también en Nivel Básico.



El SNCAE, impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente, promueve la educación ambiental y la sustentabilidad en establecimientos educacionales de todo el país, fortaleciendo prácticas de cuidado y protección del entorno, gestión ambiental y vinculación con la comunidad.



Uno de los hitos centrales de la visita fue la participación de la Delegada en la inauguración de la IV Conferencia Internacional CHIC, organizada por el Centro Internacional Cabo de Hornos, instancia que reúne a investigadores e investigadoras de Chile y el extranjero bajo el lema “Centinelas del Cambio Climático”.



Desde Puerto Williams —capital de la ciencia subantártica y puerta de entrada a uno de los laboratorios naturales más importantes del planeta— la conferencia posiciona a Magallanes y la Antártica Chilena en el centro de la discusión global sobre cambio climático, conservación y desarrollo sostenible.



Durante el encuentro, se abordarán materias vinculadas a monitoreo ambiental, biodiversidad, gobernanza territorial, saberes locales, ética ecológica y ciencia aplicada, integrando las ciencias naturales y sociales en un diálogo que conecta conocimiento, comunidad y acción climática.



La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, valoró la relevancia internacional de este espacio señalando que: “Puerto Williams no solo representa el extremo austral de Chile; hoy también representa un territorio estratégico para la ciencia, la protección de la biodiversidad y la comprensión de los efectos del cambio climático a nivel global. Como Gobierno, creemos profundamente en el desarrollo de las regiones desde sus capacidades y potencialidades, y aquí existe un capital científico, humano y ambiental invaluable”.



Asimismo, destacó el trabajo colaborativo que se desarrolla en la zona entre instituciones públicas, comunidades locales y centros de investigación. “Esta conferencia demuestra que desde Magallanes también se generan conocimientos y propuestas que dialogan con el mundo. Fortalecer la ciencia, la investigación y la protección de nuestros ecosistemas subantárticos es también fortalecer el futuro de Chile”.



La IV Conferencia Internacional CHIC contempla conferencias magistrales, simposios, talleres comunitarios y actividades territoriales que buscan proyectar a Puerto Williams como un referente internacional en investigación subantártica, educación ambiental y conservación biocultural.



