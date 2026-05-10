SUBDERE IMPULSA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y COORDINACIÓN TERRITORIAL EN ÚLTIMA ESPERANZA

Durante los días 5 y 6 de mayo, el jefe regional de Subdere, Javier Labrín Jofré, encabezó un despliegue en la provincia de Última Esperanza para inspeccionar avances de infraestructura social y coordinar acciones con autoridades locales.

En Puerto Natales, la autoridad visitó las obras de la nueva sede vecinal N°44 Pachamama, proyecto financiado mediante el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) y que actualmente supera el 65% de avance.

La agenda también incluyó reuniones con los concejos municipales de Natales y Torres del Paine, donde se abordaron temas relacionados con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), el Royalty Minero y distintas líneas de financiamiento disponibles para impulsar proyectos comunales.

En Torres del Paine, las conversaciones se enfocaron además en iniciativas consideradas prioritarias para la comuna, entre ellas la implementación de gas natural en Cerro Castillo y la extensión del tendido eléctrico, obras orientadas a mejorar servicios básicos y conectividad.

El despliegue contempló además una reunión con el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo, instancia donde se revisaron líneas de acción y fondos disponibles para fortalecer la inversión pública en la provincia.