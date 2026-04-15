DELEGADO RODOLFO MONCADA DETALLA DESPLIEGUE EN PUNTA ARENAS Y ABORDA PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA PROVINCIA ANTÁRTICA

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, entregó detalles de su despliegue en Punta Arenas, donde ha sostenido una serie de reuniones con autoridades regionales para abordar diversas necesidades y desafíos de la provincia.



Durante su agenda, la autoridad ha tratado materias clave como vivienda, bienes nacionales, desarrollo económico y social, energía, obras públicas, transportes y proyectos orientados al beneficio de la comunidad, destacando la importancia de una coordinación interinstitucional para avanzar en soluciones concretas para los territorios más australes.



En materia habitacional, el delegado expuso las inquietudes de vecinos de Puerto Williams, particularmente del comité “Sueños de Cabo de Hornos”, quienes manifestaron diversas observaciones respecto al estado de las viviendas entregadas. Entre los problemas detectados se encuentran sitios anegados, presencia de agua en medidores, fugas de gas y deficiencias en espacios comunes. En ese contexto, la autoridad señaló: “Son observaciones en que la obra no habría quedado en las mejores condiciones”, enfatizando la necesidad de reforzar la supervisión de estas obras.



Otro de los ejes abordados corresponde a la conectividad en la Provincia Antártica Chilena. Moncada sostuvo reuniones con el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, instancia en la que se planteó mejorar los subsidios existentes para residentes de zonas aisladas. Entre las propuestas, se solicitó considerar al ferry Kaweskar como embarcación permanente en la ruta entre Punta Arenas y Puerto Williams, además de evaluar una eventual ampliación de los tramos del subsidio aéreo en futuras licitaciones.



En el ámbito de infraestructura, el delegado junto al seremi de Obras Públicas analizaron proyectos prioritarios como la finalización de la Ruta Vicuña–Yendegaia y el inicio de obras en el camino Caleta Eugenia–Puerto Toro. Asimismo, revisaron iniciativas en ejecución, incluyendo la segunda etapa del muelle multipropósito de Puerto Williams, la mantención de caminos y el desarrollo de infraestructura marítima y aérea en la Antártica.



Respecto a la inversión pública, se abordó la continuidad de los proyectos del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (Pedze), donde se aclaró que no existe una reducción presupuestaria, sino una entrega parcelada de recursos durante el año. En este contexto, el delegado subrayó la necesidad de priorizar obras vinculadas al saneamiento sanitario y la energía eléctrica en Puerto Williams.



En materia de prevención, las autoridades realizaron un llamado a la comunidad a participar en el simulacro de sismo y tsunami que se llevará a cabo el próximo 16 de abril en Cabo de Hornos, ejercicio que incluirá la activación del sistema SAE en teléfonos celulares y el despliegue de organismos de apoyo para orientar a la población.



Por otra parte, la Delegación Provincial ha coordinado acciones para enfrentar el deterioro de rutas en Isla Navarino, solicitando a la Dirección de Vialidad intensificar las labores de mantenimiento en sectores afectados por precipitaciones y crecidas de caudales, que han dificultado el tránsito vehicular, especialmente en zonas rurales.



Finalmente, el delegado entregó una actualización sobre la contingencia en Puerto Toro, detallando las gestiones para retomar las clases en la Escuela G-44, afectada por problemas con generadores y condiciones de habitabilidad. Asimismo, informó sobre avances en la recuperación de la conectividad marítima hacia la localidad, tras desperfectos en las embarcaciones que prestan el servicio subsidiado para zonas aisladas.







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