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27 de mayo de 2026

EJÉRCITO DE CHILE ABRIRÁ SUS CUARTELES HISTÓRICOS Y EL CENTRO DE ASUNTOS ANTÁRTICOS EN MAGALLANES PARA EL DÍA DE LOS PATRIMONIOS

Buenos días región.

ejercitopatrimonio

En el marco de una nueva conmemoración del Día de los Patrimonios, representantes del Ejército de Chile en la Región de Magallanes confirmaron una nutrida agenda de actividades abiertas y gratuitas para toda la comunidad este domingo 31 de mayo. Las iniciativas buscan estrechar lazos con la ciudadanía magallánica, permitiendo el acceso a infraestructuras centenarias y exponiendo la labor logística y soberana de la institución en la zona y el continente blanco.

En entrevista con el matinal Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la capitán Catalina Quilhot Urzúa, perteneciente al Centro de Asuntos Antárticos del Ejército, detalló que la unidad abrirá sus dependencias —ubicadas en Carlos Bories 472— de 10:00 a 16:00 horas.

Por primera vez, el centro implementará un formato lúdico e interactivo pensado especialmente en la infancia. "Tendremos estaciones con juegos, muestras de material y trajes especiales donde los niños y adultos podrán vestirse como antárticos", explicó la capitán Quilhot. La jornada contará además con la presencia del corpóreo institucional, el pingüino "Caaetano", y la presentación en vivo de la Banda Instrumental de la V División de Ejército al mediodía. El hito destaca el arraigo de la Base Antártica Capitán General Bernardo O'Higgins, que registra 78 años de presencia ininterrumpida en el territorio polar.

Más de un siglo de historia en el Cuartel Pudeto

Por su parte, el Regimiento N°10 "Pudeto", representado en el espacio por el capitán Rafael Astudillo Arcos y la sargento primero Liz Gallegos Gutiérrez, recibirá a la comunidad en su cuartel histórico de 10:00 a 14:00 horas. La instalación, que cuenta con aproximadamente 116 años de trayectoria en Punta Arenas, exhibirá muestras estáticas de equipamiento de las unidades de Infantería e Ingenieros.

"El Día del Patrimonio nace de la necesidad de acercar a las personas a su propia historia. Queremos que la ciudadanía magallánica conozca nuestras instalaciones y se impregne del valor histórico de la infraestructura", señaló el capitán Estudio. Adicionalmente, se confirmó la apertura del Palacio José Menéndez (sede de la Comandancia en Jefe de la V División), otro de los inmuebles patrimoniales más significativos del casco histórico de la capital regional.

La sargento primero Liz Gallegos, magallánica de nacimiento y perteneciente a una familia de tradición militar, reforzó la invitación haciendo un llamado a las nuevas generaciones: "Queremos incentivar a que los jóvenes vengan, conozcan y jueguen a ser 'detectives de la historia' dentro del regimiento, reconociendo el patrimonio de héroes institucionales como el General de Brigada Francisco Barceló".

Las autoridades militares recordaron que todas las actividades cuentan con acceso totalmente liberado, posicionándose como uno de los panoramas familiares centrales para el circuito cultural de este fin de semana en Punta Arenas.




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