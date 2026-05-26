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26 de mayo de 2026

INSTITUTO RES PUBLICA PRESENTA RADIOGRAFÍA QUE REVELA PROFUNDA POLARIZACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y MODERACIÓN EN EL SENADO DURANTE EL PERIODO 2022-26

Buenos días región.

respublica

​En una visita presencial a los estudios de Polar Comunicaciones para participar en el matinal Buenos Días Región, el director de prensa del Instituto Res Publica, César Leiva, presentó los principales resultados de la "Radiografía al Congreso Nacional", un exhaustivo estudio que analiza el comportamiento legislativo en Chile durante el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2022 y el 12 de marzo de 2026.

La investigación consideró un universo de 6.478 votaciones en la Cámara de Diputados y 2.282 en el Senado, arrojando datos concluyentes sobre la tensión política que cruzó al país en los últimos cuatro años. De acuerdo con el informe, la Cámara de Diputados registró un incremento del 11,34% en su nivel de polarización respecto al periodo anterior, consolidándose como un espacio tensionado. En contraste, el Senado mostró una tendencia opuesta, con una disminución del 18,33% en su polarización, lo que evidencia una mayor disposición al consenso y a la moderación.

El panorama de los parlamentarios de Magallanes
César Leiva detalló que los representantes de la Región de Magallanes ocupan posiciones nítidas y estadísticamente significativas dentro del mapa político del Congreso saliente:

Senador Alejandro Kusanovic (Ind. - RN): El estudio lo sitúa como el segundo senador de centroderecha más alejado de las posiciones de izquierda a nivel nacional, siendo superado únicamente por Johannes Kaiser. Kusanovic destaca, además, por ser el parlamentario más distante de la media de su propio bloque de alianza, reflejando una postura altamente independiente.

Diputado Carlos Bianchi (Ind.): Se posiciona formalmente en la centroizquierda, ubicándose en el puesto 67 de 82 entre los diputados de dicho bloque más distantes de la derecha.

Senador Karim Bianchi (Ind.): Replica una trayectoria similar a la de su padre, situándose en el lugar 13 de 27 entre los senadores de su sector más alejados de la centroderecha.

Diputada Javiera Morales (FA): Reelecta para el nuevo periodo legislativo, la parlamentaria figura en el puesto 25 de 82 entre los diputados de izquierda más distantes de la derecha, consolidando un perfil nítido y alineado con su coalición.

Desafíos de la comunicación política e instantaneidad

el director de prensa de Res Publica reflexionó sobre el impacto de la era digital y las redes sociales en el debate público y las campañas electorales. Leiva advirtió sobre los peligros de una "política de consignas, ofertas e instantaneidad", gatillada por la exigencia ciudadana de respuestas inmediatas en temas complejos como el crecimiento económico, la migración irregular y la seguridad.

"En política es fundamental estructurar una narrativa coherente y un relato (storytelling) que sea fácil de explicar a las personas en el día a día. Cuando un gobierno carece de esta sincronización o comunica medidas drásticas —como las alzas de combustibles o reajustes tributarios— sin un relato claro, le cede el control del marco de la discusión (frame) a sus adversarios políticos", analizó Leiva, aludiendo a los desafíos comunicacionales del actual diseño de la administración del Estado.

Finalmente, el ejecutivo valoró la alianza estratégica y la cercanía que el centro de estudios de vocación liberal ha mantenido de forma telemática con Polar Comunicaciones desde 2023, destacando que el objetivo del instituto es descentralizar el debate público e impactar con insumos técnicos desde Arica hasta Punta Arenas.

El informe completo de 28 páginas con gráficos y tablas detalladas se encuentra disponible para su libre descarga en el sitio web oficial: respublica.cl



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