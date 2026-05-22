GOBIERNO PROYECTA “SEGUNDO IMPULSO” TRAS CUENTA PÚBLICA Y MANTIENE PRIORIDADES EN SEGURIDAD, MIGRACIÓN Y CRECIMIENTO

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, afirmó que el Gobierno busca dar un “segundo impulso” a sus principales prioridades tras el consejo de gabinete encabezado por el presidente José Antonio Kast en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

La cita se realizó a pocos días de la primera Cuenta Pública del mandatario y en medio del reordenamiento político del Ejecutivo tras los cambios en el Ministerio de Seguridad y la Secretaría General de Gobierno.

Según Pavez, el encuentro estuvo marcado por una evaluación de los primeros 70 días de gestión y por la preparación del mensaje que el jefe de Estado entregará el próximo 1 de junio ante el Congreso Nacional.

“Acá no ha habido ninguna distracción de las prioridades que el presidente le planteó al país desde que ganó la segunda vuelta”, sostuvo el subsecretario.

Gobierno mantiene prioridades tras consejo de gabinete

Pavez afirmó que las prioridades del Ejecutivo siguen centradas en reconstrucción, seguridad, reordenamiento migratorio y crecimiento económico.

“Lo que se espera que suceda a partir de la Cuenta Pública es un segundo impulso para materializar las prioridades que son muy claras para el Gobierno y para el presidente”, señaló.

El subsecretario agregó que esos ejes “no se han movido ni un milímetro” y que el Ejecutivo trabaja en reimpulsar la agenda tras evaluar lo realizado durante los primeros meses de administración.

“Estamos muy tranquilos, estamos muy contentos. El presidente nos ha reforzado el carácter de este Gobierno de emergencia”, indicó.

Proyecto de reconstrucción y trámite en el Senado

Uno de los puntos abordados fue el avance del proyecto de reconstrucción, que fue aprobado en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Pavez destacó que la iniciativa haya avanzado en un plazo de “dos meses y once días” desde la instalación del Gobierno, algo que calificó como inédito para un proyecto de esa envergadura.

“La Cámara de Diputados hizo un excelente trabajo. Los ministros a cargo del proyecto, los ministros Alvarado, Quiroz y García, hicieron un extraordinario trabajo”, afirmó.

Consultado por el escenario que enfrentará el Gobierno en el Senado, ante reparos de parlamentarios oficialistas y de oposición, Pavez llamó a enfrentar la discusión “con la pelota al piso”.

“Vamos a llegar al Senado cuando este proyecto le corresponda iniciar su tramitación y yo no tengo ninguna duda que los espacios de conversación, negociación y acuerdo van a estar disponibles para que este proyecto sea ley de la República”, sostuvo.

El subsecretario aseguró que el país necesita la iniciativa para financiar la reconstrucción, reducir la carga tributaria y entregar certezas a los inversionistas.

Fuente: cnnchile.com



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