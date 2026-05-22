ACTIVIDADES EDUCATIVAS MARCARON LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUZ JUNTO A EDELMAG

En el marco de la conmemoración del día Internacional de la Luz, que se celebra cada 16 de mayo, EDELMAG realizó una serie de actividades educativas orientadas a promover el conocimiento sobre la luz y la importancia de la energía eléctrica.



La primera actividad se llevó a cabo en el jardín infantil Villa Austral, donde participaron los niveles de medio menor y medio mayor, en la cual los niños y niñas pudieron aprender sobre qué es la luz, ser parte de una iniciativa de pintura y compartir con Edelman.



“Fue una iniciativa muy enriquecedora y atractiva para nuestros niños y niñas del jardín infantil, donde reforzaron de manera lúdica el por qué debemos cuidar la energía para que, de esta manera, contribuyamos al cuidado del medio ambiente. Agradecemos a EDELMAG por la disposición y esperamos repetir este tipo de eventos en el futuro” destacó Macarena López, educadora de párvulos y encargada del Comité de Sello Ambiental del establecimiento.



Por su parte, en el Colegio Alemán, se realizó la charla educativa “Descubriendo los Misterios de la Luz”, que fue dictada por Alejandra Araya, ingeniera eléctrica de EDELMAG, quien expuso a los primeros básicos sobre la luz natural y artificial y cuáles son sus diferencias.



“Estamos muy contentos por el recibimiento y la participación de los estudiantes. Los alumnos hicieron muchas preguntas, lo que es súper valorable, porque hace que la actividad sea más entretenida y así ellos puedan aprender y disfrutar de lo que es la luz” comentó Alejandra Araya.



Diana Fernández, profesora jefe del primero básico “Mainz”, expresó que “la charla fue una experiencia muy positiva para nuestros estudiantes, ya que permitió acercar un tema tan importante como la luz de una manera didáctica y cercana. Los niños participaron activamente, hicieron preguntas y se mostraron muy interesados durante toda la actividad. Sin duda, estas instancias son fundamentales para complementar el aprendizaje en el aula y conectar a los alumnos con contenidos que forman parte de su vida cotidiana.”



Con estas iniciativas, EDELMAG reafirma su compromiso con la educación, la comunidad y la promoción de instancias que acerquen el conocimiento energético a las nuevas generaciones.

