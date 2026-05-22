Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

22 de mayo de 2026

ACTIVIDADES EDUCATIVAS MARCARON LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUZ JUNTO A EDELMAG

Con estas iniciativas, EDELMAG reafirma su compromiso con la educación, la comunidad y la promoción de instancias que acerquen el conocimiento energético a las nuevas generaciones.

Jardín Villa Austral

En el marco de la conmemoración del día Internacional de la Luz, que se celebra cada 16 de mayo, EDELMAG realizó una serie de actividades educativas orientadas a promover el conocimiento sobre la luz y la importancia de la energía eléctrica.

 
La primera actividad se llevó a cabo en el jardín infantil Villa Austral, donde participaron los niveles de medio menor y medio mayor, en la cual los niños y niñas pudieron aprender sobre qué es la luz, ser parte de una iniciativa de pintura y compartir con Edelman.

 
“Fue una iniciativa muy enriquecedora y atractiva para nuestros niños y niñas del jardín infantil, donde reforzaron de manera lúdica el por qué debemos cuidar la energía para que, de esta manera, contribuyamos al cuidado del medio ambiente. Agradecemos a EDELMAG por la disposición y esperamos repetir este tipo de eventos en el futuro” destacó Macarena López, educadora de párvulos y encargada del Comité de Sello Ambiental del establecimiento.

 
Por su parte, en el Colegio Alemán, se realizó la charla educativa “Descubriendo los Misterios de la Luz”, que fue dictada por Alejandra Araya, ingeniera eléctrica de EDELMAG, quien expuso a los primeros básicos sobre la luz natural y artificial y cuáles son sus diferencias.

 
“Estamos muy contentos por el recibimiento y la participación de los estudiantes. Los alumnos hicieron muchas preguntas, lo que es súper valorable, porque hace que la actividad sea más entretenida y así ellos puedan aprender y disfrutar de lo que es la luz” comentó Alejandra Araya.

 
Diana Fernández, profesora jefe del primero básico “Mainz”, expresó que “la charla fue una experiencia muy positiva para nuestros estudiantes, ya que permitió acercar un tema tan importante como la luz de una manera didáctica y cercana. Los niños participaron activamente, hicieron preguntas y se mostraron muy interesados durante toda la actividad. Sin duda, estas instancias son fundamentales para complementar el aprendizaje en el aula y conectar a los alumnos con contenidos que forman parte de su vida cotidiana.”

 
Con estas iniciativas, EDELMAG reafirma su compromiso con la educación, la comunidad y la promoción de instancias que acerquen el conocimiento energético a las nuevas generaciones.

21 DE MAYO

ARMADA DESTACA ROL ESTRATÉGICO DE MAGALLANES Y DETALLA ACTIVIDADES DEL 21 DE MAYO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CASO LICENCIAS REMECE HOSPITAL DE NATALES: SALUD CIFRA EN MÁS DE 200 LOS FUNCIONARIOS INVESTIGADOS

Leer Más

Hay 222 personas investigadas por mal uso de licencias médicas y de esa cifra solo hay tres notificaciones de desvinculación.

Hay 222 personas investigadas por mal uso de licencias médicas y de esa cifra solo hay tres notificaciones de desvinculación.

hospital natales
nuestrospodcast
REUNIÓN CON SEREMI DE ECONOMÍA

MUNICIPIO Y SEREMI DE ECONOMÍA COORDINAN ACCIONES PARA FORTALECER TURISMO Y EMPLEO

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Jardín Villa Austral

ACTIVIDADES EDUCATIVAS MARCARON LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUZ JUNTO A EDELMAG

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
21 DE MAYO

ARMADA DESTACA ROL ESTRATÉGICO DE MAGALLANES Y DETALLA ACTIVIDADES DEL 21 DE MAYO EN PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
pdtearchi

LA ASOCIACIÓN DE RADIODIFUSORES DE CHILE (ARCHI) CELEBRA 90 AÑOS LIDERANDO LA CREDIBILIDAD Y EL DESAFÍO MULTIPLATAFORMA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250