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12 de abril de 2026

ACADÉMICO DESTACA INTERCAMBIO LITERARIO ENTRE CHILE Y CHINA Y ANUNCIA ACTIVIDADES CULTURALES EN PUNTA ARENAS

Ojo con la cultura.

ojo con la cultura

El programa “Ojo con la Cultura” de Polar Comunicaciones tuvo como invitado a Sun Hintang, director del Instituto Confucio de la Universidad de Magallanes, quien profundizó en los vínculos literarios entre China y América Latina, en el contexto del Mes del Libro.

Durante la entrevista, el académico destacó la relevancia de la literatura latinoamericana en la formación de escritores chinos contemporáneos, mencionando la influencia del realismo mágico y autores como Gabriel García Márquez en figuras como el premio Nobel de Literatura Mo Yan. Asimismo, abordó la participación de escritores chinos en instancias internacionales como la Feria del Libro de Buenos Aires.

En la conversación también se detallaron las actividades que el Instituto Confucio desarrollará en Punta Arenas, entre ellas cursos de idioma chino, talleres culturales abiertos a la comunidad y la visita de delegaciones de escritores durante los próximos meses, lo que permitirá fortalecer el intercambio cultural en la región.

Finalmente, el invitado compartió su experiencia en la difusión de la literatura china en español, incluyendo traducciones y publicaciones, además de destacar el interés creciente por estas expresiones culturales, tanto en Chile como a nivel internacional.



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