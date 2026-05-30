PAPAS NATIVAS DESTACAN COMO PATRIMONIO CULTURAL Y GASTRONÓMICO DE MAGALLANES

Las papas nativas fueron protagonistas de una actividad desarrollada en Punta Arenas en el marco del Día Internacional de la Papa y el Día de los Patrimonios, instancia que permitió destacar la relevancia histórica, agrícola y gastronómica de este cultivo, estrechamente vinculado a la cultura chilota y al desarrollo de Magallanes.

Durante la jornada, el seremi de Agricultura de Magallanes, Juan Ignacio Cavada, señaló que la tradición papera en Chile tiene sus raíces en el archipiélago de Chiloé y recordó que las prácticas agrícolas asociadas a este cultivo llegaron a la región junto a los primeros procesos de poblamiento. Asimismo, destacó el trabajo impulsado por distintas instituciones para fortalecer la producción regional mediante iniciativas de innovación, tecnificación y apoyo a productores locales.

Uno de los aspectos abordados fue la necesidad de generar mayor valor agregado a partir de las papas nativas, vinculando la producción agrícola con la gastronomía y el turismo. En ese contexto, el Programa Territorial Integrado (PTI) Agroalimentos de Magallanes relevó la importancia de articular el trabajo de investigadores, agricultores y emprendedores para potenciar productos con identidad regional.

Como parte de estas acciones, el restaurante Ayma desarrolló durante mayo una propuesta gastronómica centrada en variedades locales de papas. La iniciativa buscó visibilizar la diversidad y versatilidad de este producto, incorporándolo en distintas preparaciones elaboradas con materias primas de la región.

La actividad también permitió destacar el trabajo de conservación realizado por agricultores e investigadores. Desde INIA Kampenaike señalaron que el semillero certificado de la institución abastece a más de 500 agricultores de Magallanes, contribuyendo al fortalecimiento de la producción local, la seguridad alimentaria y la preservación de un patrimonio agrícola que forma parte de la identidad regional.

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