Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

30 de mayo de 2026

PAPAS NATIVAS DESTACAN COMO PATRIMONIO CULTURAL Y GASTRONÓMICO DE MAGALLANES

​La conmemoración del Día Internacional de la Papa y el Día de los Patrimonios reunió a autoridades, agricultores, investigadores y representantes del sector gastronómico para relevar el valor histórico y productivo de este cultivo en la región.

ChatGPT Image 29 may 2026, 06_21_18 p

Las papas nativas fueron protagonistas de una actividad desarrollada en Punta Arenas en el marco del Día Internacional de la Papa y el Día de los Patrimonios, instancia que permitió destacar la relevancia histórica, agrícola y gastronómica de este cultivo, estrechamente vinculado a la cultura chilota y al desarrollo de Magallanes.

Durante la jornada, el seremi de Agricultura de Magallanes, Juan Ignacio Cavada, señaló que la tradición papera en Chile tiene sus raíces en el archipiélago de Chiloé y recordó que las prácticas agrícolas asociadas a este cultivo llegaron a la región junto a los primeros procesos de poblamiento. Asimismo, destacó el trabajo impulsado por distintas instituciones para fortalecer la producción regional mediante iniciativas de innovación, tecnificación y apoyo a productores locales.

Uno de los aspectos abordados fue la necesidad de generar mayor valor agregado a partir de las papas nativas, vinculando la producción agrícola con la gastronomía y el turismo. En ese contexto, el Programa Territorial Integrado (PTI) Agroalimentos de Magallanes relevó la importancia de articular el trabajo de investigadores, agricultores y emprendedores para potenciar productos con identidad regional.

Como parte de estas acciones, el restaurante Ayma desarrolló durante mayo una propuesta gastronómica centrada en variedades locales de papas. La iniciativa buscó visibilizar la diversidad y versatilidad de este producto, incorporándolo en distintas preparaciones elaboradas con materias primas de la región.

La actividad también permitió destacar el trabajo de conservación realizado por agricultores e investigadores. Desde INIA Kampenaike señalaron que el semillero certificado de la institución abastece a más de 500 agricultores de Magallanes, contribuyendo al fortalecimiento de la producción local, la seguridad alimentaria y la preservación de un patrimonio agrícola que forma parte de la identidad regional.


FERIA DE LIBRO A ESPAÑA

CARTELERA CULTURAL 30 DE MAYO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CUATRO EMPRESAS DE MAGALLANES FUERON DISTINGUIDAS POR SU GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Leer Más

​Concremag, Nexxo, Ferrostaal Chile y Constructora Salfa fueron reconocidas en el Cuadro de Honor de Seguridad y Salud Laboral 2026 de la Cámara Chilena de la Construcción.

​Concremag, Nexxo, Ferrostaal Chile y Constructora Salfa fueron reconocidas en el Cuadro de Honor de Seguridad y Salud Laboral 2026 de la Cámara Chilena de la Construcción.

Concremag Cuadro de Honor 2026 (2)
nuestrospodcast
ChatGPT Image 29 may 2026, 06_21_18 p

PAPAS NATIVAS DESTACAN COMO PATRIMONIO CULTURAL Y GASTRONÓMICO DE MAGALLANES

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
ChatGPT Image 29 may 2026, 06_21_18 p

PAPAS NATIVAS DESTACAN COMO PATRIMONIO CULTURAL Y GASTRONÓMICO DE MAGALLANES

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
electrocargador

EDELMAG Y MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS INAUGURAN EL ELECTROCARGADOR MÁS AUSTRAL DEL CONTINENTE

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
expoliceopolitecnico

LICEO POLITÉCNICO PUNTA ARENAS CELEBRÓ LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA CON EXPOSICIÓN "PAISAJES AFECTIVOS"

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250