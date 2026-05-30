Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

30 de mayo de 2026

CUATRO EMPRESAS DE MAGALLANES FUERON DISTINGUIDAS POR SU GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

​Concremag, Nexxo, Ferrostaal Chile y Constructora Salfa fueron reconocidas en el Cuadro de Honor de Seguridad y Salud Laboral 2026 de la Cámara Chilena de la Construcción.

Concremag Cuadro de Honor 2026 (2)

Cuatro empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes fueron reconocidas en el Cuadro de Honor de Seguridad y Salud Laboral 2026, iniciativa que distingue a organizaciones del sector construcción que mantienen altos estándares en prevención de riesgos. Concremag y Nexxo obtuvieron la máxima categoría de 6 estrellas, mientras que Ferrostaal Chile alcanzó 5 estrellas y Constructora Salfa fue reconocida con 4 estrellas.

El reconocimiento es impulsado por la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la CChC junto a la Mutual de Seguridad, y busca destacar a aquellas empresas que han incorporado la prevención de riesgos como parte de su gestión. En esta versión fueron premiadas 104 empresas a nivel nacional, de las cuales 29 alcanzaron la categoría máxima de 6 estrellas.

Uno de los casos destacados fue el de Concremag, que obtuvo por tercer año consecutivo la máxima distinción. Alejandro Aguilar, jefe del Departamento de Prevención de la empresa, señaló que el logro responde al trabajo conjunto de trabajadores, Comité Paritario, gerencia y línea de mando, lo que ha permitido mantener indicadores de seguridad que cumplen con los exigentes requisitos establecidos por la CChC.

La categoría de 6 estrellas considera criterios como la ausencia de accidentes fatales en los últimos periodos evaluados, bajas tasas de accidentabilidad y enfermedades profesionales, además del cumplimiento de estándares preventivos definidos por la industria. Según explicó Aguilar, la empresa ha fortalecido la comunicación interna y el trabajo preventivo en sus operaciones ubicadas en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams.

La ceremonia de premiación se realizó en Santiago y reunió a representantes de empresas de todo el país. Con este reconocimiento, la Cámara Chilena de la Construcción busca promover el fortalecimiento de la seguridad y salud laboral en la industria, poniendo énfasis en la prevención de riesgos y la protección de los trabajadores.


FERIA DE LIBRO A ESPAÑA

CARTELERA CULTURAL 30 DE MAYO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CUATRO EMPRESAS DE MAGALLANES FUERON DISTINGUIDAS POR SU GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Leer Más

​Concremag, Nexxo, Ferrostaal Chile y Constructora Salfa fueron reconocidas en el Cuadro de Honor de Seguridad y Salud Laboral 2026 de la Cámara Chilena de la Construcción.

​Concremag, Nexxo, Ferrostaal Chile y Constructora Salfa fueron reconocidas en el Cuadro de Honor de Seguridad y Salud Laboral 2026 de la Cámara Chilena de la Construcción.

Concremag Cuadro de Honor 2026 (2)
nuestrospodcast
W Journey

LAS TORRES PATAGONIA PRESENTA NUEVO CIRCUITO GUIADO W JOURNEY PARA LA TEMPORADA 2026-2027

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Concremag Cuadro de Honor 2026 (2)

CUATRO EMPRESAS DE MAGALLANES FUERON DISTINGUIDAS POR SU GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
juanmorano

CONSEJERO JUAN MORANO Y RECURSOS PEDZE: “NO PODEMOS RECHAZAR QUE LLEGUEN 25 MIL MILLONES A MAGALLANES”

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
albergueproteje2

INAUGURAN BIBLIOTECA SOLIDARIA “PALABRAS QUE ABRIGAN” EN ALBERGUE PROTEJE 2 TREKAN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250