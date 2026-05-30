CUATRO EMPRESAS DE MAGALLANES FUERON DISTINGUIDAS POR SU GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Cuatro empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes fueron reconocidas en el Cuadro de Honor de Seguridad y Salud Laboral 2026, iniciativa que distingue a organizaciones del sector construcción que mantienen altos estándares en prevención de riesgos. Concremag y Nexxo obtuvieron la máxima categoría de 6 estrellas, mientras que Ferrostaal Chile alcanzó 5 estrellas y Constructora Salfa fue reconocida con 4 estrellas.

El reconocimiento es impulsado por la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la CChC junto a la Mutual de Seguridad, y busca destacar a aquellas empresas que han incorporado la prevención de riesgos como parte de su gestión. En esta versión fueron premiadas 104 empresas a nivel nacional, de las cuales 29 alcanzaron la categoría máxima de 6 estrellas.

Uno de los casos destacados fue el de Concremag, que obtuvo por tercer año consecutivo la máxima distinción. Alejandro Aguilar, jefe del Departamento de Prevención de la empresa, señaló que el logro responde al trabajo conjunto de trabajadores, Comité Paritario, gerencia y línea de mando, lo que ha permitido mantener indicadores de seguridad que cumplen con los exigentes requisitos establecidos por la CChC.

La categoría de 6 estrellas considera criterios como la ausencia de accidentes fatales en los últimos periodos evaluados, bajas tasas de accidentabilidad y enfermedades profesionales, además del cumplimiento de estándares preventivos definidos por la industria. Según explicó Aguilar, la empresa ha fortalecido la comunicación interna y el trabajo preventivo en sus operaciones ubicadas en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams.

La ceremonia de premiación se realizó en Santiago y reunió a representantes de empresas de todo el país. Con este reconocimiento, la Cámara Chilena de la Construcción busca promover el fortalecimiento de la seguridad y salud laboral en la industria, poniendo énfasis en la prevención de riesgos y la protección de los trabajadores.

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