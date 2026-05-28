PROYECTO FIA DESTACÓ INNOVACIONES PREDIALES Y EXPERIENCIAS DE SILVOPASTOREO SUSTENTABLE EN MAGALLANES

La Fundación para la Innovación Agraria (Fundación para la Innovación Agraria) y el Centro de Educación y Tecnología CET de Chiloé realizaron la jornada de cierre del proyecto de adopción de innovaciones desarrollado junto a agricultoras y agricultores de la Región de Magallanes 2025 - 2026.



La actividad tuvo como objetivo presentar los avances, aprendizajes y resultados de la iniciativa ejecutada en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, orientada a fortalecer procesos de innovación, sustentabilidad y transición agroecológica en sistemas productivos regionales.



La iniciativa, denominada “Procesos de innovación basados en diseños prediales de unidades productivas en transición agroecológica en Magallanes, para mejorar su sustentabilidad y valorizar el patrimonio agroalimentario local”, fue desarrollada por el Centro de Educación y Tecnología CET de Chiloé, con apoyo del Programa de Adopción de Innovaciones de FIA.



Durante la jornada se compartieron experiencias desarrolladas por agricultoras y productores de la región, destacando prácticas vinculadas a la agroecología, manejo sustentable de suelos, producción hortícola y modelos innovadores de ordenamiento predial.



Entre los casos destacados se relevó la experiencia del productor ganadero Diego San Román, en Tierra del Fuego, quien ha implementado un innovador modelo de silvopastoreo y ordenamiento territorial productivo, integrando praderas, cultivos forrajeros, arbustos y árboles en un mismo sistema. Esta planificación predial permite optimizar el uso del suelo, mejorar los rendimientos productivos, favorecer el bienestar animal y fortalecer la resiliencia frente a las condiciones climáticas de la región, transformándose en una experiencia pionera para los sistemas ganaderos de Magallanes.



En la actividad participaron cerca de treinta agricultores y agricultoras, entre ellos integrantes de la nueva organización “Agricultores Tierra Austral”, que reúne a 17 personas ligadas a la agricultura regional, de las cuales 12 son usuarios de INDAP.



Su presidenta, Sandra Nain, valoró el impacto de la iniciativa señalando que el proyecto permitió generar una organización en torno a las buenas prácticas agrícolas, además de acceder a giras tecnológicas y conocer experiencias sustentables desarrolladas en otras regiones del país.



Asimismo, participó la Asociación Gremial de Puerto Natales, actualmente integrada por 25 socios activos. Su presidenta, Mariela Melipichun, agricultora y usuaria de INDAP, destacó que esta experiencia permitió validar y fortalecer prácticas heredadas de generaciones anteriores.



“Es un legado que se aprende de nuestros padres y abuelos, una tradición agrícola que ha perdurado respetando la vida de los suelos y permitiendo obtener alimentos de muy buena calidad”, expresó.



Otra de las experiencias relevadas fue la de Rosita Paillacar, agricultora agroecológica y referente regional en producción sustentable, quien ha desarrollado un modelo innovador de cultivo basado en prácticas regenerativas y manejo ecológico de su huerto.



Por su parte, el director del CET de Chiloé y profesor guía del proyecto, Carlos Venegas, destacó que uno de los principales aportes de la iniciativa fue la capacidad de las y los agricultores para rediseñar sus propias unidades productivas incorporando innovaciones concretas y pertinentes a la realidad regional.



“Lo más valioso de este proceso ha sido comprobar cómo pequeñas innovaciones, nacidas desde la propia experiencia campesina, pueden transformar los sistemas productivos. En Magallanes vimos ejemplos muy potentes de transición agroecológica y también experiencias innovadoras de silvopastoreo y ordenamiento predial, como la desarrollada en Tierra del Fuego, donde se integran producción ganadera, manejo de praderas, arbustos y árboles en equilibrio con el territorio”, destacó.



Venegas también relevó la experiencia de Macsemina Cheuquepil Cheuquepil, quien ha logrado integrar conocimientos tradicionales con herramientas productivas modernas y técnicas agroecológicas aplicadas a la producción de hortalizas y huevos.



La agricultora destaca por la conservación y reproducción de semillas de papas nativas de Chiloé, heredadas de sus abuelas y preservadas por más de 25 años, además de desarrollar producción de huevos mediante sistemas de pastoreo rotativo, conocidos como gallinas “felices” o “libres”. En 2025, recibió la distinción de “Predio demostrativo en transición agroecológica”, consolidándose hoy como una experiencia referente para otros productores de la región.



Al cierre de la jornada, el Secretario Regional Ministerial de Agricultura de Magallanes, Juan Ignacio Cavada, destacó la importancia de fortalecer modelos productivos sustentables y resilientes desde la agricultura familiar campesina. “Hoy más que nunca debemos poner en valor las prácticas sustentables en el desarrollo agropecuario. Avanzar hacia sistemas productivos que resguarden los recursos naturales, fortalezcan la adaptación al cambio climático y contribuyan a la seguridad alimentaria regional no solo representa una oportunidad de desarrollo, sino también una responsabilidad compartida con el futuro de nuestros territorios”, señaló la autoridad.



Por último destaco el Seremi de Agricultura el gran aporte que realiza el FIA en la innovación de los sistemas productivos en la región, agradeciendo la participación de la coordinadora del área de adopción de innovaciones del FIA Gabriela Casanova que ofició de anfitriona en la actividad realizada en los salones del arriero.

