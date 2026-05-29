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29 de mayo de 2026

CARABINEROS VISIBILIZÓ LA LABOR DE LOS RETENES FRONTERIZOS DE ÚLTIMA ESPERANZA EN EL RESGUARDO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Carabineros al fin del mundo

teniente coronel italo badilla

En una edición especial realizada en terreno, el programa Carabineros al Fin del Mundo, de Polar Comunicaciones, recorrió distintos retenes fronterizos de la provincia de Última Esperanza para conocer la labor que desarrolla el personal policial en sectores apartados de la región de Magallanes.

El recorrido incluyó visitas a los retenes fronterizos de Cerro Guido, Torres del Paine y Dorotea, además de la Subcomisaría Casas Viejas. Durante el programa, los funcionarios abordaron el trabajo cotidiano de patrullaje, la fiscalización de hitos limítrofes, el control vehicular, la coordinación con otras instituciones y las tareas preventivas que realizan en zonas próximas a la frontera con Argentina.

En Carabineros al Fin del Mundo, el suboficial mayor Marcelo Ampuero, jefe del Retén Cerro Guido, explicó parte de los desafíos que enfrenta el personal destinado en el sector, especialmente durante el invierno y en los operativos de rescate que se activan ante emergencias en Torres del Paine. Por su parte, el suboficial mayor Arturo Guillén, jefe del Retén Torres del Paine, destacó la relación con la comunidad de Villa Cerro Castillo y el trabajo coordinado que se desarrolla en un territorio marcado por la actividad turística.

Desde el Retén Dorotea, el suboficial Patricio Montoya abordó las fiscalizaciones realizadas en el límite con Argentina, los patrullajes por soberanía y la vinculación con instituciones como la PDI, Aduanas, el SAG y Gendarmería Nacional Argentina. También se refirió al aumento del tránsito fronterizo y a la importancia de mantener controles permanentes en el sector.

El teniente coronel Ítalo Badilla, subprefecto fronterizo de la Prefectura Magallanes, explicó que la región cuenta con 14 retenes fronterizos y que el trabajo institucional considera visitas periódicas, revisión de condiciones logísticas y monitoreo de los hitos. En esta edición de Carabineros al Fin del Mundo, se relevó el compromiso de quienes cumplen funciones en territorios aislados, enfrentando distancias, condiciones climáticas exigentes y una tarea fundamental para Magallanes y el país.



teniente coronel italo badilla

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