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28 de mayo de 2026

JOSÉ MARIPANI INICIA CAMPAÑA POR LA RECTORÍA DE LA UMAG DESTACANDO RECUPERACIÓN FINANCIERA Y DESAFÍOS FUTUROS

Buenos días región.

rectormaripani

José Maripani, candidato a la rectoría de la Universidad de Magallanes (UMAG), inició oficialmente su campaña electoral destacando la recuperación financiera de la casa de estudios, los avances alcanzados durante su administración y los desafíos que proyecta para un eventual nuevo período al frente de la institución.

Durante una entrevista realizada este jueves en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Maripani explicó que el proceso eleccionario universitario ya entró en su fase formal y confirmó que actualmente se encuentra haciendo uso de vacaciones para dedicarse plenamente a la campaña.

“El 4 de junio tenemos la presentación de candidaturas, el 10 una entrevista en UMAG TV, el 18 un debate público y el 23 serán las votaciones”, detalló.

El candidato contextualizó su postulación recordando el complejo escenario financiero que enfrentaron las universidades del sur del país durante los últimos años, señalando que la UMAG no estuvo ajena a esa realidad.

“Hemos vivido períodos muy duros. Las universidades del sur han atravesado situaciones complejas, pero logramos sostenernos y hoy vemos señales concretas de recuperación”, afirmó.

Entre los principales hitos destacados, Maripani mencionó la acreditación institucional por cinco años, la aprobación de un plan de trabajo con la Superintendencia de Educación Superior y la adjudicación de importantes recursos para investigación, entre ellos un fondo que proyecta impactos durante la próxima década.

Asimismo, enfatizó que las cifras preliminares muestran un cambio en la tendencia financiera de la universidad.

“Las pérdidas acumuladas entre 2018 y 2023 superaban los 10 mil millones de pesos. Hoy estamos viendo una reversión de esos números y logramos superar las metas de ahorro que nos habíamos propuesto”, sostuvo.

Según explicó, la institución tenía una meta de ahorro cercana a los 3.200 millones de pesos, cifra que finalmente fue superada alcanzando cerca de 3.600 millones.

Mirando hacia el futuro, el académico aseguró que uno de los principales desafíos será avanzar hacia la educación digital y ampliar la cobertura territorial de la universidad.

“Tenemos que pensar cómo una persona en Puerto Williams, Porvenir o Puerto Natales puede estudiar desde su comuna. El futuro también pasa por desarrollar una universidad más virtual”, señaló.

En materia de infraestructura, reconoció que existen demandas históricas relacionadas con estacionamientos y mejoramiento de espacios físicos, aunque sostuvo que se están ejecutando proyectos graduales de modernización en distintas facultades.

Otro de los puntos abordados fue el posicionamiento estratégico de la UMAG en áreas como medicina, investigación y formación de especialistas, destacando el reciente inicio de programas orientados a la especialización médica.

“Que estemos formando especialistas en una universidad extrema como la nuestra es un logro regional. Aquí hay un trabajo conjunto entre universidad, hospital, servicio de salud y Gobierno Regional”, indicó.

Finalmente, Maripani sostuvo que la prioridad para un próximo período será consolidar la estabilidad financiera alcanzada y proyectar el crecimiento institucional.

“Ahora llega el momento de avanzar, consolidar lo que se ha logrado y enfrentar nuevos desafíos para la Universidad de Magallanes”, concluyó.



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