LA ARMADA DE CHILE BOTARÁ EL BUQUE MULTIPROPÓSITO “MAGALLANES” EL 17 DE JUNIO EN TALCAHUANO

La Armada de Chile vivirá un nuevo hito en su Plan de Construcción Naval con la botadura del LSD “Magallanes”, la primera unidad del Proyecto Escotillón IV Fase 1, que se realizará el 17 de junio en los astilleros de ASMAR en Talcahuano.

Así lo confirmó el comandante en jefe de la Segunda Zona Naval, contraalmirante Edgardo Acevedo, durante las actividades por las Glorias Navales al medio Sabes.cl “Es un pedazo de Chile que flotará de forma majestuosa”, destacó el oficial, subrayando el significado simbólico y estratégico de este momento para la institución y la región del Biobío.

Acevedo insistió en que la construcción naval no se limita solo a fabricar buques, sino que representa “industria, tecnología, empleo especializado y soberanía productiva”. Para el Biobío, añadió, se traduce en una “oportunidad concreta de desarrollo”, al proyectar la historia naval de la zona hacia estándares cada vez más exigentes en un país que, por su condición marítima, necesita capacidades robustas y sostenibles.

El LSD (Landing Ship Dock ) “Magallanes”, cuya estructura principal ya está completamente terminada, avanza en el montaje de equipamiento interior y sistemas. Este esfuerzo se enmarca en la Política Nacional de Construcción Naval 2025-2040, que busca fortalecer la autonomía operativa de la Armada y potenciar la industria naval nacional con talento y capacidades propias. El contrato para las dos primeras unidades se firmó en 2022 por cerca de 410 millones de dólares.

La botadura del “Magallanes” no solo marcará un avance técnico relevante, sino que reafirma el compromiso de Chile con el desarrollo de una flota moderna construida en el país, capaz de responder a las exigencias de proyección marítima, soberanía y apoyo en escenarios complejos, desde el Pacífico hasta la Antártica.

Proyecto Escotillón IV

El Proyecto Escotillón IV contempla la construcción de cuatro buques multipropósito de alrededor de 8.000 toneladas, con capacidades anfibias, logísticas, de apoyo humanitario y operaciones en condiciones antárticas. La primera unidad, “Magallanes”, tiene prevista su entrega a la Armada a finales de 2027. El segundo buque, “Rapa Nui”, inició su construcción en paralelo y representa un hito simbólico por el vínculo con la Isla de Pascua. Estas naves, de unos 110 metros de eslora, incorporarán helicópteros, lanchas de desembarco construidas por ASENAV y sistemas de vanguardia. (Luis Andres Lautaro)

Fuente: defensa.com

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