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22 de mayo de 2026

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL Y TERCERA ZONA NAVAL INVITAN A LA COMUNIDAD A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES PATRIMONIALES DURANTE MAYO

Este domingo 24, entre las 10 y 17:30 hrs, se realizará la primera de ellas en el Terminal Arturo Prat con visitas al Rompehielos "Almirante Viel" y diversas muestras tanto de la Armada como de operadores portuarios del territorio austral.

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En la continuidad de actividades del "Mes del Mar", la Empresa Portuaria Austral y la Tercera Zona Naval han dispuesto de dos jornadas abiertas a la comunidad, con el propósito de acercar a la ciudadanía al legado marítimo y naval que forma parte de la identidad de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La primera de estas actividades se realizará el domingo 24 de mayo, entre las 10 y 17 hrs., con la segunda versión de la actividad "Conoce Nuestro Patrimonio Naval y Portuario", iniciativa que releva la historia y aporte de estas instituciones vinculadas al quehacer marítimo y portuario del extremo austral.

Tal como ocurrió en su exitosa versión anterior, que congregó a cerca de mil visitantes, la jornada se desarrollará en el Terminal Arturo Prat, con ingreso desde la Plaza del Reloj, y contará con diversas muestras de la historia portuaria de Magallanes y maquetas a escala de naves que han recorrido las costas australes. Además, se contemplan muestras de capacidades de la Infantería de Marina, Gobernación Marítima de Punta Arenas, además de stands de ASMAR Magallanes, Museo Naval y Marítimo, entre otros.

Las actividades comenzarán a partir de las 10:00 hrs y culminará a las 17:30 hrs, incluyendo una presentación de la Banda Insignia de la Tercera Zona Naval, así como una demostración de un ejercicio de búsqueda y rescate (SAR) con helicóptero naval y nadadores de rescate, maniobra que podrá ser observada desde el interior del recinto. Asimismo, los asistentes tendrán la oportunidad de visitar en modalidad de puertas abiertas el Rompehielos "Almirante Viel", una de las unidades más modernas de la Armada de Chile y con puerto base en la capital regional.

El Capitán de Navío Rodrigo Pérez Castro, Jefe del Estado Mayor de la Tercera Zona Naval, destacó que esta iniciativa permitirá que "la comunidad de Punta Arenas conozca y valore el patrimonio, la historia y las capacidades que la Armada de Chile ha desarrollado en este territorio austral desde sus orígenes, contribuyendo permanentemente al resguardo de la soberanía y al servicio del país".

Segunda jornada patrimonial

Las actividades continuarán el sábado 31 de mayo, en el contexto del Día de los Patrimonios, con una nueva jornada de visitas abiertas al Rompehielos "Almirante Viel" y a las dependencias del Terminal Arturo Prat, esta vez entre las 10 y las 15 horas.

La Gerenta de Administración y Finanzas de la Empresa Portuaria Austral, Evelyn Fleming Opazo, destacó que esta nueva invitación junto a la Tercera Zona Naval "es fundamental acercar a las familias, niños y visitantes a la historia, al trabajo y a las capacidades portuarias que han dado vida al desarrollo del extremo austral del país. Estas jornadas son una oportunidad para reconocer el rol estratégico de nuestros puertos, preservar la memoria de nuestra actividad marítima y fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones como nosotros, la Armada de Chile y otras que forman parte de este territorio".

Ambas jornadas constituyen una invitación abierta para que las familias magallánicas y visitantes conozcan de cerca la historia, las capacidades y el rol estratégico que cumplen la Armada de Chile y la Empresa Portuaria Austral en el desarrollo del extremo austral del país.


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