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22 de mayo de 2026

SENADOR KUSANOVIC (EX-RN) ACUSA “DESLEALTAD” DEL GOBIERNO Y PONE EN DUDA SU VOTO PARA LA MEGARREFORMA

Mediante una declaración pública, el congresista independiente cuestionó que el Ejecutivo “ha preferido negociar con sectores de izquierda” y condicionó su respaldo a “disculpas, explicaciones transparentes y compensaciones reales para la Región de Magallanes”.

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El senador independiente Alejandro Kusanovic (ex-RN) puso en duda su respaldo en la Cámara Alta a la megarreforma del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Mediante una declaración pública, el parlamentario planteó que “en el proyecto de Reconstrucción Nacional nos enfrentamos a una discusión extensa y a una votación de pronóstico muy ajustado”.

Luego, cuestionó que desde La Moneda nadie se ha acercado a él para buscar su respaldo en la tramitación de la iniciativa.

“Por otra parte ​es indignante que, hasta la fecha, ningún representante del gobierno se haya acercado a dialogar conmigo. El Ejecutivo ha preferido negociar con sectores de izquierda a espaldas del diputado Riquelme y mías”, criticó.

Y, a la vez, condicionó su respaldo: “El futuro de nuestra nación no se construye excluyendo ni actuando con deslealtad, y no voy a tolerar esa forma de hacer política. En consecuencia, si no median disculpas, explicaciones transparentes y compensaciones reales para la Región de Magallanes, el gobierno no contará con mi voto”.

Esta no es la primera desavenencia del legislador, históricamente representante de la derecha, con la actual administración.

En febrero pasado, de hecho, previo a la asunción del actual Mandatario, el congresista informó su opción de mantenerse en el Congreso como independiente y sin integrarse a ninguna bancada, tras expresar su fuerte malestar por la forma en que se definieron los nombramientos de autoridades regionales.

Esto, pese a que en agosto de 2025, Renovación Nacional suspendió su militancia por desmarcarse de la candidatura de Evelyn Matthei (Chile Vamos) y decantarse por Kast. El legislador, tras este episodio, definió continuar como independiente.

Pese a ese apoyo inicial, Kusanovic ahora puso en duda su respaldo al proyecto clave del Jefe de Estado para llevar adelante su “gobierno de emergencia”.

Fuente: latercera.com

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