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20 de mayo de 2026

RECONOCERÁN A LÍDERES SOCIALES: AMPLÍAN PLAZO PARA POSTULAR A IMPORTANTE PREMIO NACIONAL

La ampliación del plazo tiene como objetivo facilitar la participación de organizaciones sociales y permitir una mayor difusión del proceso a nivel nacional.

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Hasta el 31 de mayo se extendió el plazo para postular a la segunda edición del Premio Anual Dirigencia Social y Comunitaria 2026, iniciativa de la División de Organizaciones Sociales que busca reconocer a dirigentes y dirigentas que han contribuido al desarrollo y bienestar de sus comunidades.

 
La ampliación del plazo tiene como objetivo facilitar la participación de organizaciones sociales y permitir una mayor difusión del proceso a nivel nacional.

 
Junto con ello, se realizaron ajustes a las bases del concurso con el fin de hacer más claro el proceso de postulación y reforzar los plazos, en línea con los principios establecidos en la Ley N° 19.880.

 
El seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, valoró la iniciativa e hizo un llamado a participar: “Este premio busca reconocer el trabajo fundamental que realizan dirigentes y dirigentas en todo el país. Invitamos a las organizaciones a postular y destacar a quienes aportan de manera concreta al desarrollo de sus comunidades”.

 
Las postulaciones pueden realizarse de manera online a través de un formulario disponible a nivel nacional, o de forma presencial en las oficinas de las Secretarías Regionales Ministeriales de Gobierno correspondientes.

 
Podrán postular organizaciones con personalidad jurídica vigente, las que podrán presentar a una sola persona que destaque por su liderazgo, compromiso y trabajo social, ya sea integrante de la organización o externa a ella.

 
Para completar la postulación se deberá adjuntar una biografía del candidato o candidata, certificado de vigencia de la organización, antecedentes que respalden su trabajo dirigencial, firmas de apoyo de al menos tres dirigentes de otras organizaciones, una declaración jurada simple y documentos que acrediten el impacto de su labor en la comunidad.

 
El reconocimiento considera distintas áreas, entre ellas el aporte social, la participación ciudadana, la inclusión, el desarrollo cultural, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la vida comunitaria.

PREMIO DDHH

INDH EXTENDIÓ HASTA EL 25 DE MAYO LAS POSTULACIONES AL PREMIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2026

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