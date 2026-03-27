LA JUNJI MAGALLANES RECONOCIÓ A SUS “MUJERES QUE INSPIRAN”

“Estoy muy contenta y honrada por el homenaje, más aún cuando viene de mis compañeras. Que las pares reconozcan es maravilloso. Las mujeres logran una fuerza para superar todos los obstáculos que presenta la vida”, dijo la educadora de párvulos del Jardín Infantil “Cumbres Patagónicas” de Punta Arenas, Viviana Fuentes Melián, reconocida como “Mujer que inspira” por la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) de Magallanes y de la Antártica Chilena, en el Mes de la Mujer 2026.

Esta actividad fue impulsada por las unidades de Bienestar y Calidad de Vida institucionales, contando con el apoyo de la Mesa de Equidad de Género y la Caja de Compensación “La Araucana” y consistió en que cada equipo votó por quien debiera ser reconocida en esta instancia.

Además de Viviana Fuentes en “Cumbres Patagónicas”, fueron homenajeadas Macarena Tureo Cárcamo, técnico en educación de párvulos del Jardín Infantil “Bambi”; Pamela Meza Cortés, técnico del establecimiento “Caperucita Roja”; Blanca Díaz Aguilar, técnico del Centro Educativo Cultural de Infancia (CECI); María Cristina Muñoz Vilches, técnico del recinto “Colores del Viento”; Luisa Vergara Cáceres, técnico de la unidad educativa “Continente Blanco” y Marianela Cuyul Barría, técnico del Jardín Infantil “Costanera del Estrecho”, todas de Punta Arenas.

A las anteriores se suman María Angélica Andrade Gallardo, subdirectora de Calidad Educativa de la Dirección Regional; Marisol Chacón Carvajal, técnico del establecimiento “Juan Ruiz Mancilla”; Sofía Segovia Gómez, técnico del recinto “Laguna Azul”; Denisse Lorca Millalonco, educadora de la unidad “Las Charitas”; Lidia Montenegro Serpa, técnico del Jardín Infantil “Peter Pan”; Paola Vargas Vargas, técnico del establecimiento “Sueños de Infancia”; Rosa Vargas Durán, técnico del recinto “Villa Austral” y Sushumna Rabanal González, educadora de la unidad “Villa Las Nieves”, todas igualmente con desempeño en la capital regional.

María Angélica Andrade dijo que el reconocimiento es “sumamente significativo porque tus compañeras y compañeros creen que eres una persona que entrega algo. Es muy grato recibirlo. Estoy muy honrada. Quiero seguir trabajando en la forma en que lo he hecho, siempre tratando de encontrar las mejores maneras de llegar tanto a las comunidades educativas como a las niñas y los niños, que es la tarea que nos convoca en esta institución”.

En tanto, Rosa Vargas afirmó estar “súper agradecida de mis compañeras, el equipo de trabajo. Estoy emocionada porque no imaginé que votarían por mí. Me dijeron que es por mi alegría, por mi entusiasmo, la energía para llegar contenta a trabajar todas las mañanas. Y es que me gusta compartir con ellas. El reconocimiento es maravilloso, no hay cosa más satisfactoria. Las mujeres somos tremendamente importantes en la Junji. Si recibes bien a las familias, ellas se irán agradecidas. Y eso es impagable”.

Homenajes en toda la región

Silvia Santana Gallardo, técnico del Jardín Infantil “Pepita de Oro” y Paola Soto Gómez, del establecimiento “Papelucho”, ambas de Porvenir, igualmente son “Mujeres que inspiran” de la Junji Magallanes.

Marcela Chacón Pérez, del recinto “Copito de Nieve”; Mónica Hernández Barría, de la unidad educativa “Los Cisnes” y Gloria Morales Calisto, del Jardín Infantil “Los Chulenguitos”, fueron homenajeadas en Puerto Natales. También en la Provincia de Última Esperanza, fueron aplaudidas Yasna Silva Vásquez, del establecimiento “Telenke” de Torres del Paine y María Isabel Tonko Paterito, del recinto “La Centollita” de Puerto Edén.

Finalmente, en la Provincia Antártica, fueron destacadas Gianinna Ravello Rojel, de la unidad “Tánana” y Pamela Sánchez Ramírez, del Jardín Infantil “Ukika”, ambos recintos de la comuna de Cabo de Hornos.

La directora regional de la Junji, Paola Valenzuela Pino, felicitó el trabajo de la Mesa de Equidad de Género por hacer partícipes a los equipos en esta instancia de procesos de reconocimiento. “Lo más valioso es que han sido elegidas por sus propias compañeras y compañeros. Se aplauden trayectorias de vida, acciones con las que las y los demás se sienten identificados. Detenerse a mirar eso es importante, que haya respeto entre todas y todos, con diferencias y similitudes. Las personas son ejemplos para las nuevas generaciones. Se trata de una inspiración que alcanza a las y los apoderados y a las niñas y los niños”, aseveró.

Finalmente, la autoridad regional agradeció a las unidades de Bienestar y Calidad de Vida y la Caja de Compensación “La Araucana” por su trabajo y aporte en rendir un merecido homenaje a las “Mujeres que inspiran” de la Junji Magallanes.