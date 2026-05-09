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9 de mayo de 2026

EL RECONOCIDO ARTISTA JOSÉ ALFREDO "POLLO" FUENTES DESTACÓ SU PROFUNDO VÍNCULO CON LA REGIÓN DE MAGALLANES

Almorzando con Checho

pollo fuentes

El legendario cantante nacional José Alfredo "Pollo" Fuentes participó en una reciente edición de Almorzando con Checho, espacio transmitido por Polar Comunicaciones. En conversación con la conductora Alejandra "Jana" Vera, el artista repasó sus 60 años de trayectoria y recordó con especial afecto sus múltiples visitas a la ciudad de Punta Arenas a lo largo de décadas de carrera.

Durante el encuentro, el intérprete de "Te perdí" enfatizó la calidez del público magallánico, calificándolo como uno de los más fieles y cariñosos del país. En Almorzando con Checho, Fuentes relató anécdotas de sus presentaciones en escenarios locales, destacando que la región de Magallanes siempre ha sido un punto fundamental en sus giras por el territorio chileno.

La entrevista en Polar Comunicaciones también permitió conocer la vigencia del ídolo de la "Nueva Ola", quien continúa recorriendo Chile con su música. El cantante agradeció la oportunidad de conectar nuevamente con los habitantes del extremo sur, subrayando que la identidad regional y el aislamiento geográfico generan una apreciación única por el arte y la cultura nacional.


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