Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

15 de noviembre de 2025

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

​Elecciones 2025: el mapa completo de candidaturas en Magallanes, explicado por Polar Comunicaciones.

servelvoto

Candidaturas parlamentarias en Magallanes (Distrito 28)

En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, ocho candidaturas han sido aceptadas para competir por escaños parlamentarios, distribuidas entre varios pactos y partidos:




  • Cambio por Chile:




    • Alejandro Riquelme Ducci (Partido Republicano de Chile)




    • Juan Srdanovic Arcos (Independiente – Partido Republicano)




    • Javiera Calvo Rifo (Partido Social Cristiano)




    • Ramón Aguilar Tobar (Partido Nacional Libertario)






  • Unidad por Chile:




    • Javiera Morales Alvarado (Frente Amplio)




    • Verónica Aguilar Martínez (Independiente – Partido Radical)




    • Ivania Paz Salinas Villanueva (Partido Comunista)




    • Pablo Bussenius Cornejo (Partido Socialista)






  • Chile Grande y Unido:




    • Ricardo Hernández Cremaschi (Evolución Política)




    • Jennifer Rojas García (Renovación Nacional)




    • Graciela Andrade Pacheco (Independiente – UDI)




    • Christian Matheson Villán (Independiente – UDI)






  • Verdes, Regionalistas y Humanistas:




    • Rodrigo Utz Contreras (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)




    • Thomas Alarcón Almonacid (Federación Regionalista Verde Social)






  • Partido de la Gente:




    • Abel Alejandro Fernández Trappe




    • Roberto Sahr Domian






  • Independientes:




    • Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech




    • Claudia Paola Barrientos Sánchez





Esta diversidad de candidaturas refleja un panorama político heterogéneo en Magallanes, con fuerzas que van desde opciones conservadoras hasta progresistas, e incluso partidos más pequeños o independientes que buscan hacerse un espacio en la región.


Elección presidencial 2025

Más allá de lo local, los votantes de Magallanes también participarán en la definición del próximo presidente de Chile. En la cédula electoral única para estas elecciones aparecen ocho candidatos presidenciales, que competirán para liderar el país entre 2026 y 2030:




  1. Franco Parisi Fernández




  2. Jeannette Jara Román




  3. Marco Antonio Enríquez-Ominami Gumucio




  4. Johannes Kaiser Barents von Hohenhagen




  5. José Antonio Kast Rist




  6. Eduardo Antonio Artes Brichetti




  7. Evelyn Matthei Fornet




  8. Harold Mayne-Nicholls Secul



Cada elector podrá marcar una única preferencia, eligiendo al candidato o candidata que más se alinea con sus ideas y valores políticos.


Datos electorales y obligaciones civiles



  • El padrón electoral para estas elecciones es de 15.779.102 personas habilitadas para sufragar, tanto para la presidencia como para el Congreso.




  • Aquellos designados como vocales de mesa (y miembros del Colegio Escrutador) recibirán un bono por su función: según la Ley 18.700, el monto equivale a dos tercios de una unidad de fomento (UF). En este momento, esa cifra ronda los $26.415.




  • Este pago se realiza por la Tesorería General de la República, generalmente 30 días después de la elección, ya sea por cheque doméstico o mediante depósito bancario.




  • Es importante destacar que, aunque se trata de un pago, según la ley no constituye una remuneración gravable: “no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno“.




  • No presentarse como vocal de mesa sin haberse excusado previamente tiene consecuencias: quienes no cumplan pueden enfrentar multas entre 2 y 8 UTM, lo que, según la normativa, puede equivaler aproximadamente a entre $139.000 y $556.000, según la conversión vigente.




  • El Servicio Electoral (Servel) había establecido un plazo para presentar excusas, cerrado el pasado 29 de octubre. Para quienes no se excusaron y luego no cumplan con la función, su situación podrá ser revisada por un Juzgado de Policía Local. El Servel advierte que es recomendable conservar justificantes que respalden la inasistencia.


servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MAGALLANES DESPLIEGA OPERATIVO TOTAL PARA ASEGURAR UN PROCESO ELECCIONARIO SEGURO, ORDENADO Y PARTICIPATIVO

Leer Más

Con locales ya bajo control de las Fuerzas Armadas, transporte reforzado y medidas sanitarias activadas, las autoridades confirman que la región está preparada para la jornada cívica de este domingo.


Con locales ya bajo control de las Fuerzas Armadas, transporte reforzado y medidas sanitarias activadas, las autoridades confirman que la región está preparada para la jornada cívica de este domingo.


Pre elecciones 4
nuestrospodcast
2

DELEGADO PRESIDENCIAL GUILLERMO RUIZ RECORRE LOCALES DE VOTACIÓN DE CARA A LAS ELECCIONES DEL 16 DE NOVIEMBRE

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
2

DELEGADO PRESIDENCIAL GUILLERMO RUIZ RECORRE LOCALES DE VOTACIÓN DE CARA A LAS ELECCIONES DEL 16 DE NOVIEMBRE

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
HCM

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INFORMA REUBICACIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA POR TRABAJOS DE MANTENCIÓN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
tabsa139

TABSA PREMIA A ALUMNOS DE ESCUELA VILLA LAS NIEVES CON UN VIAJE A LAS PINGÜINERAS