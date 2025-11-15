¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Candidaturas parlamentarias en Magallanes (Distrito 28)



En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, ocho candidaturas han sido aceptadas para competir por escaños parlamentarios, distribuidas entre varios pactos y partidos:









Cambio por Chile :





Alejandro Riquelme Ducci (Partido Republicano de Chile)





Juan Srdanovic Arcos (Independiente – Partido Republicano)





Javiera Calvo Rifo (Partido Social Cristiano)





Ramón Aguilar Tobar (Partido Nacional Libertario)











Unidad por Chile :





Javiera Morales Alvarado (Frente Amplio)





Verónica Aguilar Martínez (Independiente – Partido Radical)





Ivania Paz Salinas Villanueva (Partido Comunista)





Pablo Bussenius Cornejo (Partido Socialista)











Chile Grande y Unido :





Ricardo Hernández Cremaschi (Evolución Política)





Jennifer Rojas García (Renovación Nacional)





Graciela Andrade Pacheco (Independiente – UDI)





Christian Matheson Villán (Independiente – UDI)











Verdes, Regionalistas y Humanistas :





Rodrigo Utz Contreras (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)





Thomas Alarcón Almonacid (Federación Regionalista Verde Social)











Partido de la Gente :





Abel Alejandro Fernández Trappe





Roberto Sahr Domian











Independientes :





Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech





Claudia Paola Barrientos Sánchez











Esta diversidad de candidaturas refleja un panorama político heterogéneo en Magallanes, con fuerzas que van desde opciones conservadoras hasta progresistas, e incluso partidos más pequeños o independientes que buscan hacerse un espacio en la región.



Elección presidencial 2025



Más allá de lo local, los votantes de Magallanes también participarán en la definición del próximo presidente de Chile. En la cédula electoral única para estas elecciones aparecen ocho candidatos presidenciales, que competirán para liderar el país entre 2026 y 2030:









Franco Parisi Fernández





Jeannette Jara Román





Marco Antonio Enríquez-Ominami Gumucio





Johannes Kaiser Barents von Hohenhagen





José Antonio Kast Rist





Eduardo Antonio Artes Brichetti





Evelyn Matthei Fornet





Harold Mayne-Nicholls Secul





Cada elector podrá marcar una única preferencia, eligiendo al candidato o candidata que más se alinea con sus ideas y valores políticos.



Datos electorales y obligaciones civiles







El padrón electoral para estas elecciones es de 15.779.102 personas habilitadas para sufragar , tanto para la presidencia como para el Congreso.







Aquellos designados como vocales de mesa (y miembros del Colegio Escrutador) recibirán un bono por su función: según la Ley 18.700, el monto equivale a dos tercios de una unidad de fomento (UF) . En este momento, esa cifra ronda los $26.415 .







Este pago se realiza por la Tesorería General de la República , generalmente 30 días después de la elección, ya sea por cheque doméstico o mediante depósito bancario.







Es importante destacar que, aunque se trata de un pago, según la ley no constituye una remuneración gravable: “no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno“.







No presentarse como vocal de mesa sin haberse excusado previamente tiene consecuencias: quienes no cumplan pueden enfrentar multas entre 2 y 8 UTM , lo que, según la normativa, puede equivaler aproximadamente a entre $139.000 y $556.000 , según la conversión vigente.







El Servicio Electoral (Servel) había establecido un plazo para presentar excusas, cerrado el pasado 29 de octubre. Para quienes no se excusaron y luego no cumplan con la función, su situación podrá ser revisada por un Juzgado de Policía Local. El Servel advierte que es recomendable conservar justificantes que respalden la inasistencia.

