EXITOSO OPERATIVO DE CARABINEROS PERMITIÓ UBICAR A DOS MUJERES PERDIDAS EN EL MONTE TARN

Un amplio operativo de búsqueda y rescate permitió ubicar y extraer con éxito a dos mujeres que se encontraban extraviadas en el Monte Tarn, en la región de Magallanes.

El hecho quedó al descubierto la tarde del sábado 3 de enero, cuando un hombre adulto concurrió al Retén de Carabineros de Agua Fresca para denunciar la desaparición de su pareja y una amiga, quienes habían ascendido el Monte Tarn durante la mañana y mantenían registro de salida a las 8:00 horas.

Ante esta situación, Carabineros activó de inmediato los protocolos de búsqueda, desplegando personal del GOPE Magallanes, la sección Dron de la 5ª Comisaría COP y voluntarios de Socorro Andino, quienes se trasladaron al sector.

Cerca de las 22:35 horas, mediante un sobrevuelo con dron, se logró avistar a ambas mujeres, quienes realizaron señales luminosas con una linterna, permitiendo establecer su ubicación aproximada. El equipo de rescate inició entonces una caminata nocturna, logrando llegar al lugar pasadas la 1:00 de la madrugada del domingo 4 de enero.

Como medida preventiva, se decidió permanecer junto a las excursionistas durante la noche y efectuar la extracción con luz de día, utilizando el helicóptero institucional de la Sección Aérea de Punta Arenas. Finalmente, a las 7:50 horas se concretó el rescate, trasladando a ambas mujeres al Hospital Regional de Punta Arenas para su evaluación médica, constatándose que se encontraban en buen estado de salud, sin lesiones, y solo desorientadas tras perder el sendero de descenso.

