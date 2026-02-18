Punta Arenas,
18 de febrero de 2026

CON EMOTIVA CEREMONIA CONMEMORAN CUARTO ANIVERSARIO DE FALLECIMIENTO DE CRISTINA CALDERÓN HARBAN

​El evento, realizado en Bahía Mejillones, congregó a autoridades, familiares y comunidad de Puerto Williams, quienes recordaron a la emblemática matriarca del Pueblo Yagán.

Al cumplirse cuatro años del fallecimiento de Cristina Calderón Harban (24 de mayo de 1928 – 16 de febrero de 2022), el Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams realizó una ceremonia luctuosa en Bahía Mejillones, Isla Navarino, a metros del Cementerio Mejillones, Monumento Histórico donde descansan sus restos junto a otros miembros del Pueblo Yagán.

La actividad reunió a autoridades, familiares y vecinos en un espacio de reflexión y memoria en torno a la matriarca yagán, reconocida como Tesoro Humano Vivo por el Estado de Chile en 2009. La ceremonia incluyó un responso fúnebre, palabras de representantes institucionales y de la familia, culminando con una fogata controlada a orillas del Canal Beagle como símbolo de continuidad cultural.

El director del hospital, Jaime Arteaga, destacó que la iniciativa surgió desde el propio equipo de salud y se concretó de manera colaborativa con servicios públicos y la familia. Señaló que recordar a Cristina Calderón es también visibilizar las raíces y fortalecer el vínculo comunitario en un territorio donde el legado cultural forma parte de la identidad local.

El nieto de la “Abuela Cristina”, Luis Gómez, valoró la instancia y subrayó la importancia de rescatar el legado cultural yagán, enfatizando que su abuela no solo fue referente patrimonial, sino también una mujer que transmitió valores y costumbres a nuevas generaciones. Autoridades provinciales y de la Armada también participaron, resaltando la vigencia de la comunidad yagán en la isla y la Patagonia, y el compromiso institucional de acompañar estos procesos de memoria.



