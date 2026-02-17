ANTONIO RISPOLI ABORDA PROYECTOS Y AVANCES DEPORTIVOS EN MAGALLANES

Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Antonio Rispoli, exfutbolista y asesor deportivo del Gobierno Regional, abordó la situación del deporte en Magallanes y explicó que los retrasos en la entrega de recursos complicaron la ejecución de algunos proyectos deportivos.

En cuanto a infraestructura, indicó que se trabaja en un convenio para habilitar 26 gimnasios escolares. Además, destacó avances en sedes sociales para clubes y proyectos en distintos barrios de la región.

Finalmente, detalló obras relevantes como la inauguración del nuevo Gimnasio Padre Mario Zavattaro en Porvenir y más iniciativas señalando que el foco está puesto en fortalecer la infraestructura deportiva en Magallanes.



