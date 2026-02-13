Punta Arenas,
13 de febrero de 2026

SERNAC LIDERA JUNTO A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FISCALIZACIÓN A RESTAURANTES Y EMPRESAS DEL MERCADO TURÍSTICO EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

​La actividad multitarea permitió al Servicio fiscalizar la normativa en aspectos como información y publicación de precios, información de productos y servicios, derecho a la garantía legal y seguridad en el consumo.

SERNAC MTT SII VERANO 2026

El SERNAC de la región de Magallanes y Antártica Chilena, junto a Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), el Servicio de Impuestos Internos, la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, la municipalidades de Puerto Natales y de Torres del Paine y la División de fiscalización de transportes de la SEREMITT, desarrollaron una fiscalización a las empresas del mercado del turismo, servicios de alojamiento y restaurantes que operan en en la Provincia de Última Esperanza, tanto en la comuna de Puerto Natales como dentro del Parque Nacional Torres del Paine. 

El operativo multitarea, se realizó en el contexto de una planificación anual para esta época estival, periodo donde el Parque Torres del Paine ha recibido a cientos de turistas nacionales y extranjeros.  

El objetivo de esta acción es verificar en terreno aspectos normativos de la Ley del Consumidor y la Ley de Turismo, como verificar la disponibilidad y corroborar que se esté informando adecuadamente toda comunicación relevante, en materias como: 

  • Información y publicación de precios. 

  • Información de productos y servicios.

  • Deber de profesionalidad. 

  • Seguridad en el consumo de bienes y servicios.

Por su parte, la Ley de Turismo (Ley N° 20.423), señala que, tanto los prestadores de servicios de alojamientos, y actividades de turismo aventura, deben estar inscritos de manera obligatoria en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos. 

El Director Regional del SERNAC, Matías Salazar Barrera, explicó que "este tipo de despliegue conjunto y multitarea permite verificar en terreno si este tipo de comercio, altamente demandado, especialmente en la Provincia de Última Esperanza en la temporada estival, cumple con todas las exigencias establecidas, evitando malas prácticas, lo que va en directo beneficio de las personas consumidoras. Además, este operativo nos permitió difundir los derechos contenidos en la ley de protección del consumidor en espacios junto a organizaciones sociales y funcionarios de OIRS de la Provincia".

Por su parte, el Director Regional de SERNATUR, Víctor Román León, indicó que "este operativo conjunto tiene como objetivo resguardar el cumplimiento de la normativa turística y entregar mayor seguridad y confianza a quienes visitan nuestra región. En este trabajo se fiscaliza el cumplimiento de la Ley de Turismo y el Decreto 19, y además se orienta a los prestadores que aún no están registrados para que se formalicen en el Registro Nacional de Servicios Turísticos. También se verifica en terreno que lo que se ofrece y publicita coincida efectivamente con el servicio que se entrega."

Cabe destacar que SERNAC en conjunto con diversas instituciones ya han realizado estas fiscalizaciones integradas que permiten que cada servicio inspeccione el cumplimiento de las normativas sectoriales que protegen a las y los consumidores. 

En caso de detectar infracciones, los organismos evaluarán las acciones que estimen pertinentes para ir en defensa de los derechos de las personas consumidoras.



fiscalización carabineros

MAYORES EXIGENCIAS PARA CONDUCTORES Y MEJOR COBERTURA: YA ESTÁ EN VIGENCIA LA LEY JACINTA

DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN NACIONAL DE FÚTBOL SUB-15 EN OSORNO: DELEGACIÓN DE PUNTA ARENAS ACUSA DEFICIENTES CONDICIONES

Leer Más

Buenos Días Región

Buenos Días Región

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SSM mamografo movil

MAMÓGRAFO MÓVIL FORTALECE EN TERRENO LA PESQUISA PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA

Maria Gabriela Huidobro

COLUMNA DE OPINIÓN | MUJERES Y CIENCIA: UN HOMENAJE A LAS PIONERAS