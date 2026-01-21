SEREMITT INFORMÓ EL DESVÍO PARA TRANSPORTE MAYOR POR PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA BULNES

“Queremos informar a las y los usuarios del transporte público que debido a los trabajos de pavimentación de avenida Bulnes desde el momento en que comience la restricción de paso vehicular, las micros del sistema Red Punta Arenas y los servicios rurales subsidiados tomarán como desvío alternativo a la diagonal Don Bosco, el tramo de calle Magallanes desde Croacia hasta Angamos, para subir por esta última calle y continuar sus recorridos”, informó el seremi (s) de Transportes y Telecomunicaciones José Luis Hernández, previo a que se inicie el “cierre de calle” en avenida Bulnes en el tramo comprendido entre calles Sarmiento y Maipú.



Asimismo, el seremi (s), informó que ya se encontraban realizadas las gestiones frente al municipio para sacar los estacionamientos en este tramo de calle Magallanes, para evitar atochamientos en las horas de mayor circulación. “Asimismo, estamos a la espera de que confirmen si se podrá ubicar una parada a la misma altura de la que existe en Bulnes, es decir, entre Sarmiento y Maipú. Este desvío se mantendrá mientras duren las obras”, indicó.



Hizo el llamado a los conductores a respetar las señales de no estacionar que ya están instaladas en el sector y a las y los usuarios del transporte público mayor a considerar este desvío al momento de programar sus recorridos y paradas en las micros.

