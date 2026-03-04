FORMALIZAN A EXTRABAJADOR DE NOVA AUSTRAL POR SUSTRACCIÓN ILEGAL DE SALMONES DESDE CENTRO DE CULTIVO

Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo la audiencia de formalización de un ex trabajador de Nova Austral, imputado por su participación en la sustracción de salmones desde uno de los centros de cultivo de la compañía.

El procedimiento judicial tiene su origen en un operativo realizado por Carabineros a fines de 2024 en el sector de Agua Fresca, instancia en la que se fiscalizó un camión de carga en cuyo interior se encontraron 12 sacos de salmón Coho sin faenar, con un peso total de 469,78 kilogramos. La carga no contaba con documentación sanitaria ni comercial que acreditara su origen legal ni su trazabilidad. Posteriormente, se determinó por Sernapesca que los salmones provenían del centro de cultivo Aracena 14.

Tras detectar la sustracción, la compañía presentó una querella criminal en contra de todos quienes resultaren responsables.

A partir de la investigación dirigida por el Ministerio Público y ejecutada por la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones, fue posible identificar a dos ex trabajadores de la empresa como presuntos partícipes del hecho ilícito.

En este contexto, el imputado J.M.C.C. fue formalizado ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas como autor del delito de sustracción de especies salmonídeas en grado consumado, quedando sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional mientras dure la investigación, la cual fue fijada en un plazo de 60 días por el tribunal. En cuanto al segundo involucrado, su audiencia de formalización fue programada para el mes de abril del presente año.

Consultado sobre el caso, el gerente legal y de compliance de Nova Austral, Ignacio Faraldo Portus, señaló: “Valoramos el rigor técnico y la celeridad de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI y de la Fiscalía para avanzar con esta investigación. Nuestra compañía mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier ilícito que ponga en riesgo nuestra integridad operativa”.

Agregó que “estas acciones delictivas constituyen hechos aislados que de ninguna manera representan la ética, el compromiso y el profesionalismo de los cientos de trabajadores que forman parte de Nova Austral. Como empresa, agotaremos todas las acciones legales necesarias para proteger nuestros activos, resguardar la trazabilidad de nuestros procesos productivos y reafirmar nuestro compromiso con el cumplimiento normativo”.