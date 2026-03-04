Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

4 de marzo de 2026

FORMALIZAN A EXTRABAJADOR DE NOVA AUSTRAL POR SUSTRACCIÓN ILEGAL DE SALMONES DESDE CENTRO DE CULTIVO

La compañía, que presentó una querella en contra de los responsables, afirmó que mantiene “una política de tolerancia” cero frente a cualquier ilícito que ponga en riesgo su integridad operativa.

Imagen_NovaAustral2

Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo la audiencia de formalización de un ex trabajador de Nova Austral, imputado por su participación en la sustracción de salmones desde uno de los centros de cultivo de la compañía.

El procedimiento judicial tiene su origen en un operativo realizado por Carabineros a fines de 2024 en el sector de Agua Fresca, instancia en la que se fiscalizó un camión de carga en cuyo interior se encontraron 12 sacos de salmón Coho sin faenar, con un peso total de 469,78 kilogramos. La carga no contaba con documentación sanitaria ni comercial que acreditara su origen legal ni su trazabilidad. Posteriormente, se determinó por Sernapesca que los salmones provenían del centro de cultivo Aracena 14.

Tras detectar la sustracción, la compañía presentó una querella criminal en contra de todos quienes resultaren responsables.

A partir de la investigación dirigida por el Ministerio Público y ejecutada por la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones, fue posible identificar a dos ex trabajadores de la empresa como presuntos partícipes del hecho ilícito.

En este contexto, el imputado J.M.C.C. fue formalizado ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas como autor del delito de sustracción de especies salmonídeas en grado consumado, quedando sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional mientras dure la investigación, la cual fue fijada en un plazo de 60 días por el tribunal. En cuanto al segundo involucrado, su audiencia de formalización fue programada para el mes de abril del presente año.

Consultado sobre el caso, el gerente legal y de compliance de Nova Austral, Ignacio Faraldo Portus, señaló: “Valoramos el rigor técnico y la celeridad de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI y de la Fiscalía para avanzar con esta investigación. Nuestra compañía mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier ilícito que ponga en riesgo nuestra integridad operativa”.

Agregó que “estas acciones delictivas constituyen hechos aislados que de ninguna manera representan la ética, el compromiso y el profesionalismo de los cientos de trabajadores que forman parte de Nova Austral. Como empresa, agotaremos todas las acciones legales necesarias para proteger nuestros activos, resguardar la trazabilidad de nuestros procesos productivos y reafirmar nuestro compromiso con el cumplimiento normativo”.

 

c130fach

JUICIO POR CUASIDELITO DE HOMICIDIO EN CAÍDA DEL HÉRCULES C-130 DE LA FACH SE REPROGRAMA OTRA VEZ

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

H2V MAGALLANES ANUNCIA PAUSA DE ACTIVIDADES

Leer Más

Comunicado de prensa

Comunicado de prensa

hidrógeno-verde-magallanes
nuestrospodcast
Imagen_NovaAustral2

FORMALIZAN A EXTRABAJADOR DE NOVA AUSTRAL POR SUSTRACCIÓN ILEGAL DE SALMONES DESDE CENTRO DE CULTIVO

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Imagen_NovaAustral2

FORMALIZAN A EXTRABAJADOR DE NOVA AUSTRAL POR SUSTRACCIÓN ILEGAL DE SALMONES DESDE CENTRO DE CULTIVO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
mjcseconomista

ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA SILVA "SE VA A RECIBIR UN ESTADO DEBILITADO Y HAY QUE VOLVER A FORTALECER Y EQUILIBRAR LAS FINANZAS DEL PAÍS"

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
turistas internacionales en Museo Naval y Marítimo 5

MÁS DE CIEN PERSONAS RECORRIERON EL MUSEO NAVAL Y MARÍTIMO DE PUNTA ARENAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA