Punta Arenas,
28 de enero de 2026

SERNAMEG MAGALLANES ASUMIÓ LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PUNTA ARENAS

​Junto con el acompañamiento jurídico, se puso a su disposición la oferta programática del Servicio para apoyarla en el fortalecimiento de su autonomía económica.

Frontis SernamEG República

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en la región de Magallanes asumió la representación jurídica de una víctima de violencia de género en la comuna de Punta Arenas, por hechos ocurridos el pasado 21 de enero.

 

Así lo detalló la directora regional (s) del SernamEG Magallanes, Cristina Mayorga Salazar, quien comentó que, una vez conocidos los antecedentes, el Servicio tomó contacto con la víctima, poniendo a su disposición todo el apoyo de la institución. "Desde el primer momento, hemos activado nuestros protocolos y dispuesto la representación jurídica necesaria. Nuestro objetivo es brindar una respuesta oportuna, con un enfoque de derechos y centrada estrictamente en la protección de la víctima", indicó.

 

En el marco de este patrocinio, las abogadas del SernamEG, solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva durante la audiencia de control de detención y formalización realizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. En dicha instancia, el Tribunal acogió la solicitud y decretó la prisión preventiva del imputado. Al respecto, la autoridad regional valoró la medida cautelar, "ya que responde a la gravedad de los hechos investigados y a la necesidad de resguardar la seguridad de la víctima".

 

Junto con el acompañamiento jurídico y la coordinación con la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT), se puso a disposición de la víctima, la oferta programática del Servicio para apoyarla en el fortalecimiento de su autonomía económica.

 

Finalmente, desde SernamEG reiteraron el llamado a abordar las violencias de género con responsabilidad, sensibilidad y empatía, recordando que existen canales de orientación y apoyo disponibles para víctimas y testigos.

 

Está habilitado el fono gratuito 1455 SernamEG Te Orienta, que funciona de lunes a domingo, entre las 08:00 y las 00:00 horas, donde profesionales especializados entregan información y primera atención.

Las denuncias pueden efectuarse en Carabineros llamando al 133 o de manera presencial en las Comisarías; también a través del fono 134 de la Policía de Investigaciones o directamente en el Ministerio Público.

CAMPAÑA VERANO TNE 2

