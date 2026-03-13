13 de marzo de 2026
JUZGADO DE GARANTÍA DE PUERTO NATALES APRUEBA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR USO DE FUEGO EN TORRES DEL PAINE
El Juzgado de Garantía de Puerto Natales aprobó la suspensión condicional del procedimiento abierto en contra de tres ciudadanos japoneses, imputados por el Ministerio Público como coautores del delito consumado de uso de fuego en lugar expresamente prohibido. Ilícito cometido a comienzos de marzo, en el parque nacional Torres del Paine.
En la audiencia de salida alternativa (causa rol 92-2026), la magistrada Marianela Chacur Benítez impuso, además, a los ciudadanos nipones la prohibición de salir del país hasta que concreten una donación solidaria de $30.000.000 al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza. Una vez efectuada la transferencia, los imputados deberán hacer abandono del territorio nacional y no podrán volver al país en los próximos tres años.
Asimismo, el tribunal impuso a los infractores la prohibición de ingresar a áreas silvestres protegidas; tales como: reservas naturales, parques y monumentos nacionales, durante el tiempo que permanezcan en Chile.
Según el ente persecutor, en horario y día indeterminados, entre el 2 y el 11 de marzo de 2026, en el campamento “Italiano” de Torres del Paine, los imputados encendieron una fogata en un sector que está expresamente prohibido el uso de fuego y utilizaron, además, trozos de árboles nativos y líquidos acelerantes y combustible, lo que está prohibido, incluso, en lugares donde se permite el uso de fuentes de calor, por lo que fueron expulsados del parque por personal de Conaf, detenidos por Carabineros y puestos a disposición del Ministerio Público.
La atención se extenderá en tardes, sábados y el último domingo de marzo para facilitar el trámite.
La atención se extenderá en tardes, sábados y el último domingo de marzo para facilitar el trámite.