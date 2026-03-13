JUZGADO DE GARANTÍA DE PUERTO NATALES APRUEBA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR USO DE FUEGO EN TORRES DEL PAINE

En la audiencia de salida alternativa (causa rol 92-2026), la magistrada Marianela Chacur Benítez impuso, además, a los ciudadanos nipones la prohibición de salir del país hasta que concreten una donación solidaria de $30.000.000 al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza. Una vez efectuada la transferencia, los imputados deberán hacer abandono del territorio nacional y no podrán volver al país en los próximos tres años.

Asimismo, el tribunal impuso a los infractores la prohibición de ingresar a áreas silvestres protegidas; tales como: reservas naturales, parques y monumentos nacionales, durante el tiempo que permanezcan en Chile.

Según el ente persecutor, en horario y día indeterminados, entre el 2 y el 11 de marzo de 2026, en el campamento “Italiano” de Torres del Paine, los imputados encendieron una fogata en un sector que está expresamente prohibido el uso de fuego y utilizaron, además, trozos de árboles nativos y líquidos acelerantes y combustible, lo que está prohibido, incluso, en lugares donde se permite el uso de fuentes de calor, por lo que fueron expulsados del parque por personal de Conaf, detenidos por Carabineros y puestos a disposición del Ministerio Público.