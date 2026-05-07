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7 de mayo de 2026

CIENTÍFICOS DE BRASIL Y CHILE IMPULSAN INVESTIGACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD ALGAL Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ATLÁNTICO SUR Y LA ANTÁRTICA

Buenos días región.

ProgramaPROASA

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la Dra. Mutue Toyota Fujii y el Dr. Leonardo Zambotti dieron a conocer los alcances del Programa para el Atlántico Sur y la Antártica (PROASA), iniciativa impulsada por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo (FAPESP), orientada a ampliar el conocimiento científico sobre estas regiones estratégicas para enfrentar la crisis planetaria y promover el desarrollo sostenible.

En la entrevista, los investigadores explicaron que el programa busca fortalecer la cooperación internacional y generar información científica clave sobre los ecosistemas australes, especialmente en un escenario marcado por el avance del cambio climático y sus efectos sobre la biodiversidad marina.

En este contexto, destacaron el desarrollo del proyecto “Dinámica de la biodiversidad algal bajo los efectos del cambio climático (2025/07548-9)”, liderado junto al profesor Pio Colepicolo. La iniciativa integra la experiencia ecológica del equipo chileno con la infraestructura científica de la Universidad de São Paulo, fortaleciendo así el trabajo colaborativo entre ambos países.

Se desarrolló una expedición y campaña conjunta entre el proyecto FONDECYT de LEMAS y PROASA, instancia en la que participó el Dr. Leonardo Zambotti Villela en labores de recolección de especies centinelas consideradas fundamentales para estudiar cómo el cambio climático podría afectar la biodiversidad de macroalgas y las comunidades marinas asociadas.

Los especialistas remarcaron la relevancia de estas investigaciones para comprender las transformaciones ambientales que experimentan los ecosistemas australes y generar herramientas que permitan contribuir a su conservación y manejo sostenible en el futuro.



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