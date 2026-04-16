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16 de abril de 2026

DIPUTADO RIQUELME OFICIA A LA UMAG POR INSTALACIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA EN FACULTAD DE INGENIERÍA

El diputado Riquelme fundamentó su requerimiento en el artículo 19 N°11 de la Constitución Política y el Dictamen N°70 de la Superintendencia de Educación

ALEJANDRO RIQUELME 15

El Diputado de la República por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, ingresó un oficio de fiscalización dirigido al Rector de la Universidad de Magallanes (UMAG), José Maripani, y al Consejo Superior de la institución. La acción responde a la denuncia por la instalación de carteles con contenido político-contingente en las dependencias del Campus Punta Arenas.

 
De acuerdo con los antecedentes presentados por el parlamentario, se detectó la presencia de afiches con la consigna "NO AL KASTIGO" en los cuatro pisos de la Facultad de Ingeniería durante la presente semana. Los carteles incluyen gráficas alusivas a Colonia Dignidad, el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) y fauna local, elementos que, según el oficio, remiten de manera evidente a la contingencia política nacional.

 
Cuestionamientos a la Probidad y Neutralidad

 
El diputado Riquelme fundamentó su requerimiento en el artículo 19 N°11 de la Constitución Política y el Dictamen N°70 de la Superintendencia de Educación, normativas que establecen que la enseñanza reconocida oficialmente no puede orientarse a propagar tendencias político-partidistas. Asimismo, el documento invoca la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, que prohíbe el uso de recursos y bienes públicos para fines de propaganda.

 
"Es inadmisible que una universidad estatal, que administra recursos de todos los chilenos, sea utilizada como plataforma de proselitismo. La autonomía universitaria no es un cheque en blanco para vulnerar la probidad administrativa ni para convertir las aulas en centros de propaganda partidista", señaló el legislador.

 
Contraste con la Situación Financiera

 
La fiscalización ocurre en un contexto crítico para la casa de estudios, luego de que recientemente el Ministerio de Hacienda autorizara una garantía estatal para un crédito de $9.500 millones destinado a la UMAG. Al respecto, Riquelme fue enfático:

 
"Mientras la universidad requiere que el Estado sea su aval para créditos millonarios debido a su situación financiera, vemos un nulo control sobre el uso de su infraestructura. Resulta contradictorio exigir apoyo fiscal y, al mismo tiempo, permitir que los espacios públicos se desvíen de su fin educativo para fines ideológicos".

 
Finalmente, el diputado solicitó a la rectoría informar si estas acciones fueron autorizadas, si se utilizaron insumos institucionales para su confección y qué medidas se adoptarán para retirar el material y sancionar a los responsables.
"Exigimos transparencia total. Queremos saber si estas intervenciones cuentan con la tolerancia de las autoridades universitarias o si se trata de una toma arbitraria de espacios que deben garantizar el pluralismo y la libre deliberación académica, no el adoctrinamiento", concluyó.

diputadoriquelme

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