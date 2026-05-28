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28 de mayo de 2026

ARMADA DE CHILE DESPLEGÓ UN OPERATIVO DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO MARÍTIMO TRAS CAÍDA AL MAR DE TRIPULANTE EN SECTOR ISLA EVANS

La Autoridad Marítima activó de manera inmediata las unidades marítimas y gestionó la activación de los medios aéreos y navales disponibles de la Tercera Zona Naval con el fin de salvaguardar la vida humana en el mar.

Operativo desplegado es coordinado por el sistema de Búsqueda y Salvamento Marítimo MRCC Punta ARenas

La Armada de Chile, a través de la Gobernación Marítima de Punta Arenas y la Tercera Zona Naval, desplegó un operativo de Búsqueda y Salvamento Marítimo tras recibir el reporte de la caída al mar de un tripulante de la Lancha a Motor «Don Sebita», hecho ocurrido en el sector de isla Evans, canal Abra, aproximadamente a 250 kilómetros al sur de Punta Arenas.


La Capitanía de Puerto de Punta Arenas recibió a las 13:40 horas, del día 27 de mayo a través del número de emergencias marítimas 137, el aviso sobre el incidente. La información fue ratificada por embarcaciones presentes en el área, las que precisaron que el suceso habría ocurrido alrededor de las 10:30 horas, instancia en la cual los propios pescadores del sector iniciaron una búsqueda en las cercanías.


En este contexto, se dispuso que el Patrullero Oceánico "Marinero Fuentealba", que se encontraba en navegando en cercanías del Faro "Félix", se dirigiera al área de búsqueda. Unidad cuenta a bordo con el Helicóptero Naval 57, el cual se sumó a las tareas de exploración aeromarítimas. Adicionalmente, se dispuso el traslado de una partida de buzos de salvataje de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, embarcados en la Lancha de Servicio General "Punta Arenas", a fin de reforzar las labores en el sector.


Las condiciones meteorológicas en el área de búsqueda registran vientos del noreste de entre 18 y 25 kilómetros por hora, con rachas que alcanzan los 50 kilómetros por hora, factores que son permanentemente evaluados por medio del Centro Zonal de Meteorología Marina de Magallanes y Antártica Chilena, asesorando el desarrollo de las operaciones.

Por medio del Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento Marítimo (MRCC Punta Arenas) se mantiene el monitoreo y las coordinaciones de las operaciones desplegadas en el área, con el fin de salvaguardar la vida humana en el mar. Éstas labores contemplan la exploración aérea por parte del Helicóptero Naval 57, búsqueda marítima por parte del Patrullero Oceánico "Marinero Fuentealba" y la Lancha de Servicio General "Punta Arenas" con su partida de buzos de salvataje, además del apoyo permanente de las embarcaciones pesqueras que operan en el sector y que desde un comienzo prestaron su colaboración.


La Autoridad Marítima reitera a la comunidad la importancia de mantener disponibles los elementos de seguridad a bordo, así como informar oportunamente cualquier emergencia a través del número 137, herramienta fundamental para la activación temprana de los protocolos de búsqueda y salvamento. Asimismo, se mantiene permanente contacto con los familiares del tripulante afectado, brindando la información disponible y el apoyo institucional permanente, mientras prosiguen las operaciones en el área.

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MINISTRO DE DEFENSA FERNANDO BARROS “EL ESTRECHO DE MAGALLANES DESDE SU PRINCIPIO HASTA SU FIN ES CHILENO”

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