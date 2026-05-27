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27 de mayo de 2026

KENSHOKAN KARATE TRAERÁ A MAGALLANES AL BICAMPEÓN MUNDIAL WKF JUNIOR LEFEVRE PARA SEMINARIO DE ALTA COMPETENCIA

Buenos días región.

kenshokanpuntaarenas

Una importante oportunidad de formación deportiva tendrán los karatecas de Magallanes durante junio, cuando la ciudad reciba la visita del destacado deportista belga-croata Junior Lefevre, bicampeón mundial junior de la WKF y multicampeón europeo, quien encabezará un seminario internacional de kumite organizado por Kenshokan Karate.

La actividad fue dada a conocer esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde participaron Daniel Cárdenas, sensei de Kenshokan Karate; Vanessa Andrade, apoderada del club; Andrea Concha, presidenta del Club Deportivo Kenshokan; y Agustín Mellado, alumno de la academia.

El seminario se desarrollará los días 6 y 7 de junio en el gimnasio de la Universidad de Magallanes y estará enfocado en alta competencia, entregando herramientas técnicas y tácticas vinculadas al kumite, modalidad de combate del karate deportivo.

Daniel Cárdenas destacó la relevancia de concretar este encuentro internacional en la región, señalando que representa una instancia inédita para los deportistas locales. “No siempre existe la posibilidad de entrenar con exponentes de nivel mundial, por lo que queremos aprovechar esta oportunidad para fortalecer el crecimiento deportivo de nuestros alumnos y de toda la comunidad karateca regional”, explicó.

Desde la organización señalaron que la invitación está abierta a karatecas de diferentes edades y niveles, buscando ampliar el acceso a experiencias competitivas de alto rendimiento.

Por su parte, Andrea Concha resaltó el esfuerzo organizativo detrás de esta iniciativa, enfatizando que el objetivo principal es seguir posicionando a Magallanes como un territorio capaz de albergar eventos deportivos de carácter internacional.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los interesados pueden solicitar información a través del número +56 9 7713 1528 o mediante la cuenta de Instagram @karate_kenshokan_magallanes.




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