ANTONIO RÍSPOLI DETALLA AMBICIOSA CARTERA DE PROYECTOS DEPORTIVOS Y APOYO A TALENTOS EN MAGALLANES

En una reciente entrevista en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, Antonio Ríspoli, asesor deportivo del Gobierno Regional (GORE) de Magallanes, realizó un exhaustivo balance de la gestión deportiva actual, destacando una inversión histórica y una serie de proyectos de infraestructura que buscan transformar la actividad física en la zona.

Impulso a la Infraestructura Deportiva

Ríspoli confirmó que, a pesar de los desafíos administrativos propios del cambio de ciclo gubernamental, grandes obras siguen su curso. Entre los anuncios más destacados se encuentran:

Complejo Deportivo Barrio Sur: Las obras ya están en marcha e incluyen la construcción de una cancha principal con tribunas y la división de la cancha actual en tres espacios para divisiones inferiores.

Estadio Fiscal y 18 de Septiembre: Se espera la pronta llegada de fondos para iniciar la quinta etapa de la Confederación Deportiva 18 de Septiembre (tribunas y cierre perimetral) y las mejoras en los camarines del Estadio Fiscal.

Remodelación del Futbolito Senior: Se trabajará en un anteproyecto para renovar las tres canchas de pasto sintético, ampliar la capacidad y mejorar los accesos y camarines.

Nuevos Espacios para Clubes: Se detallaron planes para el gimnasio del Club Deportivo Chile (que incluirá la compra de un terreno colindante para su ampliación), la sede del Club Camilo Henríquez y mejoras en los gimnasios de los clubes Español y Scout.

Primicia para Río Seco: Ríspoli adelantó que ya están listos los diseños para la construcción de un nuevo estadio en el sector de Río Seco.

Apoyo Directo a Deportistas Destacados

El asesor subrayó que entre 2022 y 2025 se ha realizado un esfuerzo sin precedentes para financiar los viajes y la preparación de atletas de élite en Europa y Sudamérica. Destacó casos de éxito como el judoca Jorge Pérez (medalla de plata panamericana), el tenimesista Miranda y la basquetbolista Mariana Vidal, quien próximamente partirá a una pasantía en las Islas Canarias.

"Punta Arenas es la ciudad con más recintos deportivos per cápita en Chile, con más de 80 gimnasios", señaló Ríspoli. Sin embargo, hizo un llamado de atención a las federaciones nacionales, criticando la falta de apoyo económico para los seleccionados regionales que deben costear sus propios traslados a la capital.

Desafíos y Financiamiento

Ríspoli reconoció que los procesos administrativos con la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y la Contraloría han generado retrasos en algunos convenios, como el uso gratuito de gimnasios escolares a través del SLEP. No obstante, reafirmó el compromiso del Gobernador Jorge Flies con el deporte, utilizando herramientas como el 8% del presupuesto regional y las asignaciones directas para cubrir arbitrajes, traslados y funcionamiento de escuelas.

Finalmente, se mencionó que grandes proyectos de escala mayor, como la techumbre del Estadio Fiscal y un nuevo polideportivo (en conversaciones de terreno con la Armada), se mantienen en la hoja de ruta estratégica del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PZE).





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