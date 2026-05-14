GASCO MAGALLANES LANZA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN PARA GENERAR CONCIENCIA SOBRE EL PELIGRO DEL MONÓXIDO DE CARBONO

Acompañados de representantes de la seremía de Energía, del Serviu, del Servicio de Salud, del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, de Carabineros, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), de la Municipalidad de Punta Arenas, del Hospital Clínico Magallanes, de trabajadores de la empresa y dirigentes de diversas Juntas de Vecinos de la comuna, esta mañana se realizó el lanzamiento oficial de la Campaña de Uso Seguro y Eficiente de la Energía (CUSEE) con la que GASCO Magallanes busca generar conciencia sobre el peligro del monóxido de carbono y la necesidad de realizar mantenimiento periódicos a instalaciones y artefactos a gas.

Al respecto, Gonzalo Herrera, Gerente Comercial de GASCO Magallanes, explicó que esta iniciativa contempla una campaña a través de los medios de comunicación, como así también charlas a los vecinos, al mismo tiempo que insistió en la necesidad de realizar mantenimiento preventivo con personal certificado por la SEC. “Sabemos que el monóxido de carbono es un gas venenoso, muy peligroso, que puede causar la muerte y es incoloro e inodoro por lo que es difícil percibirlo”, alertó.

Las estadísticas presentadas por el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas no dejan ningún margen de dudas. En 2025 se registraron 25 intoxicados y un total de 10 personas fallecidas, 7 más que en 2024. Por ello, el Capitán de la Séptima Compañía de Bomberos, Rodrigo Sepúlveda, destacó la realización de la campaña de GASCO señalando que “me parece muy bien que la empresa privada se una a esta instancia de generar prevención para que los usuarios de este tipo de combustibles puedan generar la conciencia necesaria de que la emanación de monóxido de carbono es peligrosa”.

En tanto, Fernanda Garrido, Directora Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), relevó el trabajo mancomunado entre GASCO Magallanes y Bomberos con el objetivo de educar a las personas para que presten atención a “sus instalaciones cuando no están funcionando correctamente y abordar su correcto mantenimiento para evitar las catástrofes que hemos tenido en los últimos años y que han ido en aumento”.

Finalmente, Lucila García, Presidenta Junta de Vecinos Los Sueños del Andino agradeció la realización de la Campaña de Uso Seguro y Eficiente de la Energía. “Como en nuestro sector somos nuevos usuarios de GASCO nos parece muy bien esta charla que nos da Bomberos, GASCO y la SEC. El mensaje es la prevención, estar alerta con los artefactos que tenemos en nuestros hogares”, pidió.