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13 de mayo de 2026

LA “TÍA RICA” ANUNCIAN NUEVO REMATE ONLINE DE JOYAS Y OBJETOS VARIOS

El remate se realizará el próximo lunes 18 de mayo, a las 15:30 horas de manera virtual, en el que se subastará un total de 167 lotes de alhajas y artículos.

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​La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep) de Magallanes -más conocida como la “Tía Rica”- anunció la realización de un nuevo remate online de alhajas y objetos varios correspondiente a la sucursal regional.
Se trata de un total de 167 lotes que se llevarán a subasta el próximo lunes 18 de mayo, a las 15:30 horas, en formato online, y cuyo plazo de inscripción concluye este jueves 14 de mayo, a las 14:00 horas.

 
Según informó el seremi del Trabajo, José Miguel Salas, “estamos dando a conocer lo que será un nuevo remate de nuestra “Tía Rica”, con 167 lotes de joyas y objetos varios, cuya exhibición presencial será este viernes 15 de mayo, de 9:00 a 14:00 horas, en dependencias de la sucursal de la Dicrep Magallanes. En tanto, aquellas personas interesadas en participar pueden acceder a la exhibición virtual desde hoy mismo a través del sitio web de la institución, www.dicrep.cl, en el banner “Calendario de remates”.

 
Entre los objetos a rematar, se encuentran dos sierras eléctricas y una máquina de coser; además de diferentes colgantes, gargantillas, anillos, aros y pulseras, correspondientes a los más de 160 lotes de joyas disponibles en esta oportunidad.
Por su parte, el administrador regional (s) de la Dicrep Magallanes, Héctor Toledo, explicó que “para hacer válida la inscripción, se debe cancelar una garantía de $200.000 que es de carácter obligatorio, la cual se podrá realizar impostergablemente hasta las 14 horas de este jueves 14 de mayo. Cabe recordar que la garantía debe corresponder al titular inscrito, ya que no se aceptará garantías de terceras personas”.

 
El pago de la garantía -que se exige en cada remate que realiza la Dicrep- debe ser correctamente acreditada a través de transferencia electrónica o depósito.

 
Asimismo, para ingresar a la sala de exhibición presencial de los objetos, se deberá presentar cédula de identidad.

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