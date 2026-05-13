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13 de mayo de 2026

GENDARMERÍA Y EL SSM FIRMAN CONVENIO PARA LA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL DE INTERNOS DEL CP

La institución penitenciaria y el Servicio de Salud Magallanes (SSM) suscribieron un nuevo acuerdo orientado a brindar un acceso oportuno, continuo y de calidad a prestaciones de salud para personas privadas de libertad del Complejo Penitenciario (CP) de Punta Arenas.

ssmgendarmeria
En una ceremonia encabezada por el seremi de Seguridad Pública Ronald López Rivas, el director regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano Yáñez y Ricardo Contreras Faúndez, director (S) del SSM, fue ratificado este convenio que consolida a la Unidad de Psiquiatría Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria (UPFHI).

La UPFHI, dispositivo de Salud dependiente del SSM y que funciona al interior de la cárcel de Punta Arenas, permite dar respuesta profesional especializada a personas recluidas en el CP, tanto condenados como imputados, que requieran de atención psiquiátrica, evitando así su traslado al sistema público, contribuyendo además a la descongestión de la red asistencial.

De esta manera se formaliza un trabajo coordinado entre ambas instituciones, estableciendo lineamientos claros para el desarrollo de atenciones en la UPFHI, la cual opera bajo un régimen especial que resguarda tanto la seguridad como la normativa interna de la unidad penal.

En ese sentido, el director (s) del SSM, Ricardo Contreras, destacó que "este convenio contempla el fortalecimiento de las atenciones en salud mental, incluyendo el control de patologías, manejo de pacientes crónicos y la articulación con la red asistencial para casos de mayor complejidad, los cuales deben resolverse en el Hospital Clínico".

En la contraparte, el director regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano, valoró el acuerdo como un avance significativo. "Este convenio es resultado de un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y que hoy nos permite avanzar hacia una atención más oportuna y rápida para nuestra población penal en salud mental, ámbito en el que debemos seguir perfeccionando nuestros protocolos y procedimientos", señaló.

El coronel Campusano agregó que, actualmente se atiende a cerca de un centenar de internos con requerimientos en esta área, subrayando que el trabajo interinstitucional "viene a fortalecer aún más la relación con el sector salud, mejorando los procesos internos que se desarrollan en el complejo penitenciario".

En tanto, el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, enfatizó que este tipo de iniciativas deben entenderse como una oportunidad de mejora. "Es una instancia que nos permite analizar brechas y fortalecer los procedimientos mediante un trabajo conjunto y que sin duda impactará positivamente", indicó.

De esta forma, Gendarmería y el SSM reafirman su compromiso con una gestión articulada, orientada a garantizar una atención integral y oportuna en salud mental para la población penal, contribuyendo a mejorar las condiciones de intervención y resguardo al interior de la principal unidad penal de Magallanes.
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SANTO TOMÁS E INIA FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA FORMACIÓN TÉCNICA E INVESTIGACIÓN APLICADA

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