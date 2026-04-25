GENDARMERÍA ABRE PROCESO DE ADMISIÓN 2026 PARA GENDARMES ALUMNOS

La Escuela de Gendarmería de Chile inició un nuevo proceso de admisión para gendarmes alumnos correspondiente a la promoción 2026. El periodo de postulación comenzó el martes 21 de abril y se extenderá hasta el 5 de mayo a las 17:00 horas, en una convocatoria dirigida a jóvenes varones entre 18 y 25 años interesados en integrarse a la institución.

El proceso contempla una primera etapa de inscripción online mediante la plataforma Cero Filas, con verificación de identidad a través de Clave Única. Posteriormente, quienes cumplan con los requisitos deberán enfrentar evaluaciones físicas, psicológicas, médicas y entrevistas personales como parte del proceso de selección.

Entre los requisitos de postulación se encuentran ser chileno, soltero, contar con situación militar al día, tener antecedentes personales intachables y haber aprobado segundo año de enseñanza media. Además, se exige no tener tatuajes visibles y contar con un estado de salud compatible con las funciones del ámbito penitenciario.

La directora del plantel, Carol Araneda Meza, destacó que integrarse a Gendarmería implica una decisión de vida orientada al servicio público y la seguridad del país, subrayando que la formación entrega herramientas disciplinarias, técnicas y valóricas para enfrentar los desafíos del sistema penitenciario.

El ingreso de los postulantes seleccionados está previsto para el segundo semestre de este año. Para más información, los interesados pueden revisar el sitio web institucional o escribir al correo [email protected]

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