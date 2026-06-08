Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA Cyber Day
AGUAS MAG FONDO CONCURS
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

8 de junio de 2026

KIVÚ KIDS: EL EMPRENDIMIENTO MAGALLÁNICO QUE REVOLUCIONA EL DESARROLLO INFANTIL A TRAVÉS DE LA CARPINTERÍA CON SENTIDO

Buenos días región.

kivukids


Lo que comenzó hace tres años como un pasatiempo post-pandemia para regalarle un juego de madera a un sobrino, hoy se ha consolidado como un exitoso modelo de negocio con identidad local. Se trata de Kivú Kids, un taller de carpintería y diseño de mobiliario infantil que une la experiencia técnica de la madera con la kinesiología para promover un desarrollo motor seguro en las infancias de la Región de Magallanes

​En conversación con el matinal Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Constanza Legaza, cara visible del proyecto, explicó que la propuesta de valor del emprendimiento va mucho más allá de la estética: "No basta con solo querer vender muebles. Nosotros vendemos un desarrollo motor seguro y zonas de aprendizaje"

​Metodología y Versatilidad en Madera 

Los diseños de Kivú Kids están fuertemente inspirados en los métodos educativos Montessori y Pikler, tendencias que ganaron gran popularidad a partir de la pandemia [02:43], [05:28]. Según detalló Legaza, estas metodologías buscan preparar un ambiente controlado y seguro para que el niño explore de forma libre, favoreciendo su autonomía y el "aprender haciendo" sin la intervención constante del adulto.

​El impulso del ecosistema emprendedor 

El despegue definitivo de Kivú Kids llegó tras ganar el fondo concursable "Pioneras" de Sercotec el año pasado, una iniciativa excepcional diseñada para apoyar a mujeres en rubros históricamente masculinizados como la carpintería. Este hito les permitió formalizar la empresa, iniciar actividades y acceder a una red de apoyo articulada

Actualmente, el taller opera de manera artesanal y personalizada, recibiendo pedidos directamente a través de sus canales digitales. Sus fundadores aseguran que la mayor recompensa es ver el impacto directo de sus obras en los hogares de la región.

Contacto para pedidos y cotizaciones:

Legaza destacó el rol del Centro de Negocios Sercotec, el departamento de Fomento Productivo y los programas de Sernameg en su formación técnica, e instó a otros emprendedores a perseverar y buscar asesoría profesional para postular a proyectos. "A veces la idea es buena pero falta desarrollarla técnicamente. Acérquense a los centros de negocios, vayan a las capacitaciones, hay gente dispuesta a ayudarte a impulsar tu negocio".  


concejaldeterovic

CONCEJAL DALIVOR ETEROVIC CUESTIONA ADMINISTRACIÓN DE SALUD COMUNAL BAJO LA CORMUPA Y PROPONE "TERMINAR CON LA CORPORACIÓN"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CADEM: APROBACIÓN DE KAST SUBE A 43%, SU MEJOR RESULTADO DESDE EL 24 DE MARZO

Leer Más

La desaprobación, en tanto, retrocedió 5 puntos a 50%. En cuanto al Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado en la cuenta pública del lunes, un 67% está de acuerdo con la iniciativa, mientras un 28% está en desacuerdo

La desaprobación, en tanto, retrocedió 5 puntos a 50%. En cuanto al Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado en la cuenta pública del lunes, un 67% está de acuerdo con la iniciativa, mientras un 28% está en desacuerdo

kastcuentapublica
nuestrospodcast
investigadoresbrasilerosinach

INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES BRASILEÑOS REALIZAN PASANTÍA EN INACH PARA ESTUDIAR EL PASADO DE LA ANTÁRTICA

ARCA Cyber Day
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Getpasosfronterizos

GOBIERNO EN TERRENO SOBRE PASOS FRONTERIZOS PERMITIÓ ACERCAR SERVICIOS E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD DE PUERTO NATALES

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA Cyber Day
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
plantas

INVESTIGACIÓN ADVIERTE SOBRE PLANTAS TÓXICAS PRESENTES EN EL PAÍS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
CUENTA 1

FENADAJ CUESTIONA AUSENCIA DE MEDIDAS SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA EN LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250