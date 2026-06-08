KIVÚ KIDS: EL EMPRENDIMIENTO MAGALLÁNICO QUE REVOLUCIONA EL DESARROLLO INFANTIL A TRAVÉS DE LA CARPINTERÍA CON SENTIDO

​



Lo que comenzó hace tres años como un pasatiempo post-pandemia para regalarle un juego de madera a un sobrino, hoy se ha consolidado como un exitoso modelo de negocio con identidad local. Se trata de Kivú Kids, un taller de carpintería y diseño de mobiliario infantil que une la experiencia técnica de la madera con la kinesiología para promover un desarrollo motor seguro en las infancias de la Región de Magallanes



​En conversación con el matinal Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Constanza Legaza, cara visible del proyecto, explicó que la propuesta de valor del emprendimiento va mucho más allá de la estética: "No basta con solo querer vender muebles. Nosotros vendemos un desarrollo motor seguro y zonas de aprendizaje"



​Metodología y Versatilidad en Madera

Los diseños de Kivú Kids están fuertemente inspirados en los métodos educativos Montessori y Pikler, tendencias que ganaron gran popularidad a partir de la pandemia [02:43], [05:28]. Según detalló Legaza, estas metodologías buscan preparar un ambiente controlado y seguro para que el niño explore de forma libre, favoreciendo su autonomía y el "aprender haciendo" sin la intervención constante del adulto.



​El impulso del ecosistema emprendedor

El despegue definitivo de Kivú Kids llegó tras ganar el fondo concursable "Pioneras" de Sercotec el año pasado, una iniciativa excepcional diseñada para apoyar a mujeres en rubros históricamente masculinizados como la carpintería. Este hito les permitió formalizar la empresa, iniciar actividades y acceder a una red de apoyo articulada



Actualmente, el taller opera de manera artesanal y personalizada, recibiendo pedidos directamente a través de sus canales digitales. Sus fundadores aseguran que la mayor recompensa es ver el impacto directo de sus obras en los hogares de la región.

Contacto para pedidos y cotizaciones:

Legaza destacó el rol del Centro de Negocios Sercotec, el departamento de Fomento Productivo y los programas de Sernameg en su formación técnica, e instó a otros emprendedores a perseverar y buscar asesoría profesional para postular a proyectos. "A veces la idea es buena pero falta desarrollarla técnicamente. Acérquense a los centros de negocios, vayan a las capacitaciones, hay gente dispuesta a ayudarte a impulsar tu negocio".



