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19 de julio de 2026

PUERTO WILLIAMS CERRÓ LA FIESTA DE LA NIEVE 2026 CON DESFILE, MÚSICA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

​La tradicional celebración de invierno en Cabo de Hornos finalizó con un desfile de carros alegóricos, presentaciones musicales y actividades que reunieron a familias y vecinos de la comuna.

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Con un desfile de carros alegóricos, música en vivo y la participación de cientos de vecinos, Puerto Williams puso término a una nueva versión de la Fiesta de la Nieve 2026, celebración que durante una semana convocó a familias, organizaciones y participantes de distintas edades en torno a actividades comunitarias.

La jornada de cierre contó con la presentación de la artista regional María Zions, quien acompañó la celebración final con un show musical ante el público que llegó hasta las calles de la ciudad. Durante la semana, niños, jóvenes y adultos participaron en distintas competencias y desafíos organizados en el marco de esta tradicional actividad de invierno.

Tras el desarrollo de las pruebas, la Alianza Roja obtuvo el primer lugar de la competencia. Sus integrantes destacaron el acompañamiento de familiares y vecinos durante las actividades, mientras que participantes valoraron la instancia como un espacio de encuentro para la comunidad pese a las bajas temperaturas características de la zona austral.

El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó la participación de las dos alianzas y señaló que el municipio continuará apoyando la realización de esta celebración. Además, durante la jornada fueron coronados como reyes de la Fiesta de la Nieve 2026 Patricio Bustos y Evelyn Baeza, quienes recibieron el reconocimiento del público.


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LA FIESTA DE LA NIEVE VOLVIÓ A REUNIR A PUERTO WILLIAMS EN UNA CELEBRACIÓN QUE MANTIENE VIVA UNA DE SUS TRADICIONES MÁS QUERIDAS

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