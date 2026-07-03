MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS DESTINA $60 MILLONES PARA FORTALECER LA PESCA ARTESANAL CON EL FONDO "TU PESCA CRECE 2026"

Con el objetivo de fortalecer una de las principales actividades productivas de Puerto Williams, la Municipalidad de Cabo de Hornos lanzó una nueva versión del Fondo Solidario Comunal "Tu Pesca Crece 2026", iniciativa que este año dispone de $60 millones para apoyar a pescadores y armadores artesanales de la comuna mediante el financiamiento de equipamiento, herramientas e implementos que permitan mejorar la seguridad, productividad y continuidad de sus faenas.



En Puerto Williams son más de 100 personas las que desarrollan su actividad en torno a la pesca artesanal, transformando este rubro en un motor económico y social para la comuna. En ese contexto, el programa busca impulsar el fortalecimiento integral y sostenible del sector, promoviendo mejores condiciones de seguridad, eficiencia operativa, asociatividad y formalización.



El alcalde de Cabo de Hornos destacó que la iniciativa forma parte de una política municipal orientada a fortalecer las distintas actividades productivas del territorio.



"Este es un importante programa social orientado a fortalecer la pesca artesanal, un rubro fundamental para nuestra comuna. Desde el gobierno local hemos impulsado iniciativas como Tu Huerto y Tu Pesca, además de proyectos de innovación y, próximamente, programas enfocados en turismo y emprendimiento para mujeres. Puerto Williams debe fortalecer todas sus áreas de desarrollo, y este fondo es fundamental para dar continuidad a ese trabajo", señaló.



Por su parte, el director de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Sebastián Acosta, explicó que esta segunda versión del fondo contempla un aumento en los recursos disponibles.



"Este es el segundo año que implementamos el fondo Tu Pesca Crece. En esta versión hemos realizado un importante aumento del presupuesto disponible para armadores y pescadores artesanales, con el objetivo de fortalecer su labor, especialmente en la captura de centolla y centollón", indicó.



El fondo considera dos líneas de financiamiento. Los pescadores artesanales podrán postular a proyectos de hasta $1 millón, mientras que los armadores artesanales podrán acceder a un máximo de $2,5 millones por iniciativa.



Los recursos permitirán financiar equipamiento para la actividad pesquera, elementos de seguridad marítima, herramientas, sistemas eléctricos y materiales para mantención de embarcaciones, entre otros implementos que contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo en el mar. Asimismo, las bases establecen que el financiamiento puede cubrir hasta el 100% del costo del proyecto, siempre que las compras se realicen una vez adjudicados los recursos y cuenten con el debido respaldo tributario.



Desde el sector pesquero, la iniciativa fue valorada por quienes desarrollan diariamente esta actividad en el extremo austral del país.



"Para la realidad que vive hoy la pesca artesanal, este apoyo de la Municipalidad es muy importante. Los costos asociados a nuestro trabajo han aumentado entre un 50% y un 60%, por lo que este tipo de proyectos resulta fundamental para que podamos seguir desarrollando nuestra actividad", afirmó Jaime Godoy, presidente de la Asociación de Armadores y Pescadores Artesanales de Puerto Williams.



Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 13 de julio, mientras que los resultados se darán a conocer el 11 de agosto. La ejecución de los proyectos se extenderá hasta el 30 de noviembre, consolidando una herramienta que busca fortalecer la pesca artesanal como un eje estratégico para el desarrollo económico y social de Cabo de Hornos.



