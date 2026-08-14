MUNICIPIO ABRE INSCRIPCIONES PARA SEGUNDO CÍRCULO CREANDO VÍNCULOS

La Municipalidad de Punta Arenas anunció la apertura de las inscripciones para el segundo ciclo del Círculo Creando Vínculos, iniciativa impulsada a través de la Unidad de Infancia y Juventud que busca acompañar a gestantes, madres, padres y adultos responsables de bebés de hasta 11 meses; generando espacios de encuentro, aprendizaje y apoyo durante el proceso de maternidad y crianza.

Las inscripciones se realizarán entre el 17 y el 19 de agosto, de manera presencial, en Av. Independencia 830, en horario de 8:15 a 13:00 y de 14:15 a 17:00 horas. Para este segundo ciclo se ampliaron los cupos a 60 participantes: 30 gestantes y 30 madres, padres o adultos responsables de bebés de hasta 11 meses.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la continuidad de esta iniciativa, que durante su primera versión contó con una positiva recepción de la comunidad. "Estamos muy contentos. En la Municipalidad existen distintas unidades dentro de Dideco, y una muy importante es la Unidad de Infancia y Juventud, que constantemente genera oportunidades para niños, niñas y jóvenes. Pero también hemos querido abordar las necesidades de los gestantes y de las guagüitas, por eso vamos a repetir este gran taller que realizamos durante el primer semestre, llamado Círculo Creando Vínculos", señaló.

La autoridad local explicó que la instancia contempla cinco talleres destinados a entregar herramientas a las familias y fortalecer el vínculo entre cuidadores y niños. Entre ellos se encuentran porteo ergonómico Mai Tai, danza porteo, movimiento y piso pélvico, Qigong o meditación en movimiento y fortalecimiento del piso pélvico.

"Son cinco talleres donde pueden participar mamás, papás, gestantes o personas con sus guaguas. Tenemos 60 cupos, por lo tanto, son 30 para gestantes y 30 para madres, padres o adultos responsables de bebés. Por la naturaleza del curso, las inscripciones tienen que realizarse presencialmente en Avenida Independencia 830", agregó el jefe comunal.

La profesional de la Unidad de Infancia del municipio, Javiera Pizarro, destacó que el propósito central es generar una red de acompañamiento para quienes atraviesan este proceso, evitando que la maternidad y la crianza se vivan de manera aislada. "Este es el segundo círculo que realizamos este año y aumentamos los cupos a 60. Son 30 para mamás gestantes y 30 para mamás en posparto con sus bebés de hasta 11 meses. La idea es poder acompañarlas en este proceso, que no se sientan solas y que puedan compartir con otras mamás que estén pasando por lo mismo", explicó.

La funcionaria municipal agregó que las jornadas se desarrollarán una vez al mes y contemplarán distintas actividades educativas, recreativas, terapéuticas y de movilidad, con la participación de profesionales que acompañarán a las familias durante el proceso. "Es muy importante porque hoy en la ciudad no existe otro tipo de actividad de esta magnitud, donde haya un acompañamiento durante tres meses. Aquí ellas pueden generar una confianza distinta con las profesionales, recibir muchas herramientas y, sobre todo, no sentirse solas. La maternidad hoy puede ser un proceso muy solitario y por eso es importante contar con estos espacios de encuentro", sostuvo la profesional.

El programa se desarrollará en Casa Amaia, ubicada en Julio Lillo 760, con jornadas de 10:00 a 13:00 horas. El grupo de gestantes tendrá encuentros los días 22 de agosto, 12 de septiembre y 10 de octubre; mientras que el grupo de madres con bebés de hasta 11 meses se reunirá el 29 de agosto, 26 de septiembre y 24 de octubre.

Esta es una iniciativa que surgió como un plan piloto durante el primer semestre y que benefició a 40 participantes. Debido al interés demostrado por la comunidad, para este segundo ciclo se incorporaron 20 nuevos cupos, alcanzando un total de 60 participantes.